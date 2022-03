Pre-Easter Charity Pop Up Store: Kορυφαίες Ελληνίδες δημιουργοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με την «Ελπίδα» για καλό σκοπό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με ανοιξιάτικη διάθεση και απεριόριστη αγάπη για τα παιδιά της, ηενώνει τις δυνάμεις της με τα πολυκαταστήματα attica και τα brandsκαικαι παρουσιάζουν ένα, στο ισόγειο του atticaαπό την Τετάρτη 30 Μαρτίου έως το Σάββατο 2 Απριλίου 2022.Τα μοντέρνα κοσμήματα της MARIANNA LEMOS, οι πρωτότυπες δημιουργίες της EMILY VAFIAS, τα καλαίσθητα προϊόντα των KOKU CONCEPT και οι διαχρονικές προτάσεις της VST SA μπορούν να αποτελέσουν ιδανικές επιλογές για τα πασχαλινά σας δώρα!Παράλληλα, στο Pre-Easter Charity Pop Up Store συμμετέχει και το eshop του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ και θα μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως: πασχαλινές λαμπάδες, αρωματικά κεριά, πολύχρωμα σημειωματάρια, gadgets, παιδικά, είδη δώρων κ.ά.Είναι η πρώτη φορά που οι κορυφαίες νέες Ελληνίδες δημιουργοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με την «ΕΛΠΙΔΑ» δημιουργώντας ένα πολύχρωμο και μαγευτικό Pop Up Store μέσα στον φιλόξενο χώρο τουΚάνοντας τις πασχαλινές σας αγορές από το Pre-Εaster Charity Pop Up Store ενισχύετε συγχρόνως και τους σκοπούς του Συλλόγου, αφού μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο ΣωματείοΤο Pre-Easter Charity Pop Up Store θα παραμείνει στο attica Golden Hall Λ.Κηφισίας 37Α, Μαρούσι, Αθήνα από τις 30 Μαρτίου έως και τις 2 Απριλίου 2022 και θα λειτουργεί ώρες πολυκαταστήματος Golden Hall.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο»είτε μέσω mail στο: