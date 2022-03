Η Ντόλι Πάρτον αποσύρεται από τη λίστα υποψηφίων για το «Rock and Roll Hall of Fame»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ίσως μια μέρα ηνα τιμηθεί στο «Rock and Roll Hall of Fame», όμως δεν θα συμβεί το 2022.Τη Δευτέρα, η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αφαιρεί τον εαυτό της από τη φετινή λίστα υποψηφιοτήτων.Το «» (Η Αίθουσα της Δόξας της ροκ εν ρολ), θεσμοθετήθηκε στο Κλίβελαντ το 1983 και είναι ένας τίτλος τιμής για τους καλλιτέχνες του ροκ εν ρολ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος, είναι ο καλλιτέχνης να έχει κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο, τουλάχιστον 25 χρόνια πριν.Η Ντόλι Πάρτον, προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση: «Αν και είμαι εξαιρετικά κολακευμένη και ευγνώμων που προτάθηκα για το Rock & Roll Hall of Fame, δεν πιστεύω ότι έχω κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Πραγματικά δεν θέλω να χωριστούν οι ψήφοι εξαιτίας μου, oπότε υποκλίνομαι με σεβασμό. Ελπίζω ότι το Rock & Roll Hall of Fame θα καταλάβει και θα με ξαναβάλει κάποια στιγμή στο μέλλον, αν φυσικά το αξίζω».H Πάρτον πρόσθεσε στη συνέχεια πως η υποψηφιότητα την ενέπνευσε να βγάλει έναάλμπουμ κάποια στιγμή, σημειώνοντας ότι ο σύζυγός της, Καρλ Ντιν, πάντα την ενθάρρυνε γι' αυτό αφού είναι «φρικιό» του συγκεκριμένου είδους μουσικής.Οι υποψηφιότητες για το «Rock and Roll Hall of Fame» ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα και ανάμεσά τους βρίσκονται οι Eminem, Lionel Richie, Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine και Dionne Warwick, ενώ για πρώτη φορά προτείνονται και οι A Tribe Called Quest, Beck, Duran Duran και Carly Simon. Η ψηφοφορία περιλαμβάνει ένα ψηφοδέλτιο που θα βασιστεί στην προτίμηση των θαυμαστών, αλλά θα περιέχει και ψήφους από μια ομάδα 1.000 καλλιτεχνών, ιστορικών και επαγγελματιών του κλάδου.