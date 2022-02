Σάκης Ρουβάς: Η δήλωση για τον Λιγνάδη, οι αντιδράσεις του καλλιτεχνικού κόσμου και η απάντηση

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-chu04yfjl0a9-st)

Αρνητικές αντιδράσεις προκάλεσαν και στον καλλιτεχνικό χώρο οι δηλώσεις του Σάκη Ρουβά σχετικά με τονΟ διάσημος τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπήκαι αναφέρθηκε στη φιλία του με τον σκηνοθέτη, που κατηγορείται για βιασμούς.«Έπεσα από τα σύννεφα, όταν έσκασε η βόμβα. Τον Δημήτρη πραγματικά τον αγάπησα, ό,τι συναίσθημα έχω για εκείνον είναι θαυμασμού, αγάπης. Εγώ έτσι έζησα δίπλα στον Δημήτρη κι αυτή είναι η δική μου κατάθεση», είπε χαρακτηριστικά, εξοργίζοντας το κοινό του, αλλά και τους επώνυμους που έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα εναντίον του σκηνοθέτη και των αποτρόπαιων πράξεων, για τις οποίες κατηγορείται.Θέλοντας στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να εξηγήσει το νόημα των δηλώσεών του, ο γνωστός τραγουδιστής, απάντησε μέσω των social media και δήλωσε πως τα λόγια του αναφέρονταν στον άνθρωπο που γνώρισε επαγγελματικά, ενώ εκφράζει συμπόνια, αγάπη, σεβασμό και υποστήριξη, στα θύματα που περνάνε μια αληθινή κόλαση.«Τα λόγια μου αναφέρονταν στον άνθρωπο που εγώ γνώρισα επαγγελματικά, σε μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική περίσταση, πριν από όλα αυτά που διαδραματίστηκαν και έγιναν γνωστά τον τελευταίο καιρό, και τα οποία και για εμένα ήταν ένα σοκ. Σαν πατέρας και σαν άνθρωπος θεωρώ ότι τα θύματα περνάνε μια αληθινή κόλαση. Μόνο συμπόνια, αγάπη, σεβασμός και υποστήριξη για τα θύματα κάθε είδους εγκληματικών πράξεων, στα οποία και στέκομαι δίπλα. Τέλος, όποιος διαπράττει εγκληματικές πράξεις κρίνεται μόνο από την Δικαιοσύνη», έγραψε.Όπως είναι λοιπόν, φυσικό, ακούγοντας τα λόγια του, πολλά διάσημα πρόσωπα αντέδρασαν και με αναρτήσεις τους στα social media έσπευσαν να τοποθετηθούν σχετικά με τα λεγόμενά του., ο οποίος συνηθίζει να εκφράζει τη γνώμη του σε κοινωνικά ζητήματα, τέτοιας φύσεως, έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Η φάση "Συμπονώ το θύμα, αλλά συμπονώ και τον θύτη" δεν σημαίνει ότι ξεχειλίζεις από συμπόνια ή χριστιανική αλληλεγγύη. Σημαίνει ότι δεν έχεις ιδέα τι εστί βία, κι ότι, με την πολυτέλεια της άγνοιάς σου (αληθινής ή μη), στέκεσαι (εκούσια ή μη) στο πλευρό του ισχυρού: αυτού που ασκεί τη βία», ενώ σε σχόλιο κάτω από την ανάρτησή του, συμπλήρωσε: «Γιατί αν αρχίσουμε τα "All you need is love" σε περιπτώσεις ανθρώπινης αγριότητας, θα καταλήξουμε να ψυχοπονάμε και τα Ες Ες».Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης,, απαγορεύει στοννα τραγουδάει τα τραγούδια του, μετά τις δηλώσεις του που έκανε. Σε ανάρτηση του στο Twitter αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τώρα αν σου απαγορεύσω να λες οποιοδήποτε δικό μου τραγούδι, θα είμαι εγώ ο κακός και ο παράξενος;» βάζοντας το hashtag #Ρουβάς.από την πλευρά του τοποθετήθηκε κι εκείνος επί του θέματος με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.«Ο Ρουβάς είναι το πιο αδίστακτο πρόσωπο στην ελληνική σόουμπιζ. Από τα 215.000 ευρώ για συναυλία 10 λεπτών, μέχρι το σκηνοθετημένο βίντεο για το δημοψήφισμα, όπου έλεγε "όλοι υποφέραμε". Η κάλυψη ενός κατηγορούμενου για παιδεραστία δεν είναι παρά ένα κομμάτι στο παζλ του αριβισμού του», έγραψε χαρακτηριστικά ο γνωστός στιχουργός. Ζέτα Δούκα , αναφέρθηκε στα σχόλια που έκανε ογια τον καλό του φίλο με αναρτήσεις της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.Η ηθοποιός, που είναι και η ίδια θύμα που έκανε γνωστή την τραυματική της εμπειρία μέσω του κινήματοςέγραψε σε δύο insta stories: «Οι βιαστές είναι εγκληματίες! Οποιαδήποτε σύγκρισή τους με ανθρώπους, που πάσχουν από κάποια εξάρτηση, το μόνο που κάνει είναι να τους ξεπλένει» και «η παιδοφιλία δεν είναι πάθηση, ούτε εθισμός. Δεν έχει θεραπεία. Προστατεύουμε τα παιδιά μας, μαθαίνοντάς τους από μικρά να έχουν όρια, σεβασμό, δηλαδή σεξουαλική αγωγή. Και βεβαίως, μαθαίνουμε την κοινωνία να συμπαρίσταται στα θύματα και μόνο, απορρίπτοντας κάθε αντίθετη γνώμη, από όπου κι αν προέρχεται! Οι παιδόφιλοι- βιαστές πρέπει να αντιμετωπίζουν μία αμείλικτη δικαιοσύνη, που εκτός των άλλων σημαντικών, ίσως λειτουργήσει κι αποτρεπτικά για μελλοντικούς επίδοξους εγκληματίες».Ο ηθοποιόςέγραψε σε story του στο Instagram: «Τελικά, κάτι ήξερε ο Ψινάκης που δεν τον άφηνε να δίνει συνεντεύξεις».σχολίασε κι εκείνη τις δηλώσεις του διάσημου τραγουδιστή μέσα από την εκπομπή της,«Συμφωνώ με τον Σάκη, σε αυτό που είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι χρίζουν βοηθείας. Είναι μια αρρώστια, ένας εθισμός. Ο Σάκης, όταν συνεργάστηκε μαζί του, ήταν τυχερός, γιατί δεν ήταν ούτε ανήλικος, ούτε χαμίνι της περιοχής. Δεν μπορώ να στερήσω στον Σάκη να κρατάει μνήμες αγάπης και θαυμασμού με τον δάσκαλο, μέντορα που γνώρισε στις Βάκχες, όπως δεν μπορώ να στερήσω από κάποιους που έχουν γνωρίσει τους φερόμενους ως δράστες και κρατάνε συναισθήματα αγάπης. Είναι δικαίωμά τους και βεβαίως η συνέπεια του ρίσκου, είναι δικαίωμά τους... Δεν θα βάλω στην ίδια κατηγορία έναν άνθρωπο που είναι ναρκομανής και παλεύει με τον δαίμονα των ναρκωτικών, με έναν άνθρωπο που έχει σεξουαλική διαστροφή, αν αποδειχτεί τελικά ότι αυτή αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δεν είναι το ίδιο με έναν ναρκομανή που βλάπτει τον εαυτό του και όχι κάποιον άλλον», δήλωσε.