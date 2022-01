Netflix: Το "Inventing Anna" βασίζεται στην απίστευτη ιστορία της Άννα Σόροκιν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To Νetflix κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της επερχόμενης μίνι σειράς, που βασίζεται σε μια ενδιαφέρουσα πραγματική ιστορία που είχε προκαλέσει σάλο πριν μερικά χρόνια.H 29χρονη Ρωσίδαμετακόμισε το 2013 στη Νέα Υόρκη και έφτιαξε μια ψεύτικη ταυτότητα με το όνομα. Η κοπέλα προσποιήθηκε ότι ήταν μια πλούσια κληρονόμος από γνωστή οικογένεια της Γερμανίας και σύντομα κατάφερε να εξαπατήσει τους πάντες.Δημιουργώντας την «τέλεια εικόνα» στα social media και δημοσιεύοντας συνεχώς φωτογραφίες από εξωτικά μέρη, πάρτι και ακριβά προϊόντα, κατάφερε όχι μόνο να αποκτήσει εύπορους φίλους αλλά και να τους ξεγελάσει, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Η δικαιολογία απλή: Η Άννα Ντέλβι ήταν τόσο «σπουδαία» και τόσο «πλούσια» που δεν… καταδεχόταν να πληρώσει τα δείπνα της, τις διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία και όλα όσα απολάμβανε με την ψεύτικη ταυτότητά της.Όλα τα «ωραία» όμως έχουν ένα τέλος, κι έτσι ητο 2019 καταδικάστηκε για πολλαπλές κατηγορίες. Τελικά η Γερμανο-Ρωσίδα απατεώνας αποφυλακίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ με το που βγήκε από τη φυλακή, το πρώτο πράγμα που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, ήταν μια φωοτογραφία με μαύρα γυαλιά και λεζάντα "Η φυλακή είναι τόσο εξουθενωτική που δεν φαντάζεστε".Η νέα σειράθα ακολουθεί μια δημοσιογράφο (Chlumsky) που ερευνά την υπόθεση της Ντέλβι (Garner) και θα αντλεί στοιχεία από άρθρο του New York Magazine της παραγωγού Jessica Pressler. Tην Ντέλβι την υποδύεται η ηθοποιός(Ozark, Dirty John, The Americans).Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Insider, η Άννα Σόροκιν έλαβε 320.000 δολάρια από τογια να παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα για την παραγωγή της σειράς, τα οποία ξόδεψε σε έξοδα δικηγόρων, πρόστιμα και αποζημιώσεις.