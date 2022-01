Οι... «Kardashians» της Βρετανίας: Οι πιο πλούσιοι αριστοκράτες αποκαλύπτουν τις ζωές και τον πλούτο τους

Ο Lord Gerald Fitzalan-Howard με τη σύζυγό του Emma και το σπίτι τους

Η Alexandra Sitwell με τον σύζυγό της και το σπίτι τους

Η Olga Romanoff και το σπίτι της

Ο Lord Ivar Mountbatten με τον σύζυγο του James και την πρώην σύζυγό του και τις κόρες του





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί να έχουν πισίνες, μέγαρα με τεράστιες επιβλητικές σκάλες και απίθανα μεγάλους χώρους, αλλά αυτή η νέα σειρά ντοκιμαντέρ - reality αποδεικνύει ότι η ζωή σε ένα αγγλικό αρχοντικό απέχει πολύ από το παραμύθι, που όλοι φανταζόμαστε.κληρονόμοι τεσσάρων από τις μεγαλύτερες περιουσίες της χώρας, εξομολογούνται στο Keeping Up With The Aristocrats (κατά το «Keeping Up with the Kardashians) _ μια ανάλαφρη σειρά της ITV τριών επεισοδίων,που αρχίζει να προβάλλεται την επόμενη εβδομάδα, όλα όσα διαδραματίζονται πίσω από τις κλειστές πόρτες των μεγάρων τους και αποκαλύπτουν τη δουλειά - και τα μετρητά - που χρειάζονται για να διατηρηθούν σε λειτουργία κάποια από τα μεγαλύτερα αρχοντικά σπίτια τηςΗ σειρά αποκαλύπτει τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασίας - και μετρητών - που απαιτούνται για να διατηρηθούν τα εν λόγω μεγαλοπρεπή αρχοντικά σε λειτουργία. Και, σε αντίθεση με τους προγόνους τους, πολλοί από τους σημερινούς γαλαζοαίματους πρέπει να κάνουν τη δουλειά μόνοι τους. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί από τους σημερινούς αριστοκράτες είναι πλούσιοι σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία αλλά δεν έχουν μετρητάόπως και οι υπόλοιποι θνητοί. Φυσικά τα μεγέθη διαφέρουν…Καλούνται ακόμη να αντιμετωπίσουν την προοπτική ότι μπορεί απλώς να είναι η γενιά που δεν καταφέρνει να ανταπεξέλθει στα έξοδα και πρέπει να πουλήσει ένα ακίνητο, που ανήκει στην οικογένεια για εκατοντάδες χρόνια. «Το να έχεις ένα επιβλητικό σπίτι είναι προνόμιο», λέει η λαίδη ΄Εμμα Φιτζάλαν Χάουαρντ, που ζει στα 126 δωμάτια του Carlton Towers του Γιόρκσιρ, «αλλά εμπεριέχει κι ένα μεγάλο συναισθηματικό κόστος». Όσο για το πραγματικό οικονομικό κόστος:Στο Bridwell House, στο Ντέβον, ο ξάδερφος της Βασίλισσας Λόρδος ΄Αιβαρ Μάουντμπάτεν καθαρίζει ο ίδιος τα 100 παράθυρα του μεγάρου του, προτιμώντας να κάνει τη δουλειά μόνος παρά να πληρώσει έναν επαγγελματία. Είναι απολύτως λογικό, δεδομένου ότι η συντήρηση του ακινήτου κοστίζει στον ίδιο και τον σύζυγό του, Τζέιμς, περίπου 100.000 λίρες τον χρόνο.Στο Provender House, στο Κεντ, η πριγκίπισσα Όλγα Ρομανόφ, η ανιψιά του Τσάρου Νικολάου Β', αποκαλύπτει ότικαι σήμερα προσφέρει ξενάγηση στο μέγαρο με εισιτήριο 14 λίρες το άτομο, ώστε να συγκεντρώσει τα χρήματα που χρειάζονται για λοιπές επισκευές.Ακόμη και η 63χρονη Αλεξάνδρα Σίτγουελ και ο σύζυγός της Ρικ, που έχουν επτά άτομα μόνιμο προσωπικό για να τους βοηθούν στη διαχείριση του Renishaw Hall στο Ντάρμπισιρ, αισθάνονται οικονομική πίεση και χρησιμοποιούν τα έσοδα από τις πωλήσεις του best seller κρασιού τους σε πολυτέλειες όπως η πισίνα και ο κήπος Ιταλικού στυλ.Στη σειρά εμφανίζεται ο Λόρδος Άιβαρ Μάουντμπάτεν , 58 ετών, ξάδερφος τόσο της βασίλισσας όσο και του πρίγκιπα Φίλιππου, ο οποίος καθαρίζει ο ίδιος τα 100 και πλέον παράθυρα της έπαυλής του, του Bridwell House του 18ου αιώνα στο Ντέβον. Το Bridwell Park- ολόκληρο το κτήμα- διαθέτει μια διακοσμητική λίμνη, ένα γοτθικό παρεκκλήσιΟ χωρισμένος πατέρας τριών παιδιών έγραψε ιστορία πριν από τέσσερα χρόνια, όταν έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που σύναψε γάμο ομοφύλων, με τον αεροσυνοδό Τζέιμς Κόιλ. Το ζευγάρι έχει στενές σχέσεις με την πρώην σύζυγο του ΄Αιβαρ, Λαίδη Πέννυ, η οποία μάλιστα συνόδευσε τον ΄Αιβαρι την ημέρα του γάμου του και τον παρέδωσε στον σύζυγό του. Οι κόρες τους Έλα, Άλιξ και Λούλι τα πάνε περίφημα με τον νέο τους πατριό.παραδέχεται ο ΄Αιβαρ, προσθέτοντας: «Έχουμε μια μεγάλη, μικτή οικογένεια».Στη σειρά, ο Λόρδος Άιβαρ και ο Τζέιμς προσπαθούν να κερδίσουν το ενδιαφέρον οργανώνοντας ένα εστιατόριο στο σπίτι σε συνεργασία με τον Γάλλο σεφ Ζαν Κριστόφ Νοβέλι, χρεώνοντας τους επισκέπτες 165 λίρες το άτομο για ένα αποκλειστικό δείπνο. Είναι μόνο μία από τις ιδέες που ο ΄Αιβαρ και ο Τζέιμς έχουν και καλούνται να υλοποιήσουν καθώς πρέπει να προσπαθήσουν να βγάλουν χρήματα για να καλύψουν τις 100.000 λίρες ετησίως που απαιτούνται ώστε να διατηρήσουν το σπίτι τους σε λειτουργία.«Ένα εστιατόριο φαίνεται σαν μια φυσική εξέλιξη του καφέ», λέει ο Τζέιμς, καθώς ετοιμάζονται να καλωσορίσουν τον Ζαν-Κριστόφ στο κτήμα. Ο σεφ βάζει το ζευγάρι να δουλέψει, αναθέτοντας στον Λόρδο ΄Αιβαρ να καθαρίσει τα παράθυρα της τραπεζαρίας δύο φορές και απαιτώντας να στρωθούν τρία τραπεζομάντιλα σε κάθε τραπέζι, ώστε να είναι απαλό στην αφή. Αλλά όλη η σκληρή δουλειά αξίζει τον κόπο όταν η βραδιά - στην οποία παρευρίσκονται οι υπόλοιποι αριστοκράτες που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ- κυλήσει χωρίς προβλήματα.Η πριγκίπισσα Όλγα Ρομανόφ είναι μέλος της ρωσικής αριστοκρατίας. Ο θείος της (αδελφός του παππού της), ο τσάρος Νικόλαος Β' δολοφονήθηκε από τους Μπολσεβίκους το 1918. Είναι επίσης ξαδέρφη της βασίλισσας, έχει σχέση με τον πρίγκιπα Φίλιππο και κάποτε θεωρούνταν κατάλληλη νύφη για τον Πρίγκιπα Κάρολο.«Δεν είμαι η συνηθισμένη πριγκίπισσα», λέει. «Στο σπίτι θα με βρεις να φτυαρίζω κοπριά κι όχι να τρώω χαβιάρι». Δύο φορές παντρεμένη και δύο φορές διαζευγμένη, η 71χρονη πριγκίπισσα Όλγα, ζει στο μεσαιωνικό Provender House κοντά στο Φέιβερσαμ , το οποίο κληρονόμησε πριν από 21 χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας της (ο πατέρας της, ανιψιός του Τσάρου Νικολάου Β', είχε δραπετεύσει στην Αγγλία). «Όταν ήμουν παιδί, φαινόταν ότι υπήρχε ένας απύθμενος λάκκος με χρήματα», θυμάται. «Και πράγματι υπήρχε μέχρι που πέθανε η γιαγιά μου. Τότε η μητέρα μου βρέθηκε χωμένη μέσα στα σκατά και τα χρέη απλώς ανέβαιναν και ανέβαιναν συνεχώς. Κληρονόμησα το σπίτι και συνειδητοποίησα ότι κυριολεκτικά έπεφτε, ήταν ετοιμόρροπο.«Έπρεπε να πουλήσω μερικά από τα ρωσικά κειμήλιά μας για να το χρηματοδοτήσω». Σήμερα νοικιάζει μια πτέρυγα του σπιτιού μέσω Airbnb ενώ κάνει ξεναγήσεις με εισιτήριο 14 λίρες το άτομο σε τουρίστες, που καταφθάνουν με λεωφορεία κερδίζοντας έτσι κάποια χρήματα για τη συντήρηση του αρχοντικού.Εκείνη, κάνει αστεία για τις προτομές του αείμνηστου προγόνου της και δείχνει έναν πίνακα που της είχε φτιάξει ένας πρώην φίλος της. Ωστόσο, η Όλγα θυμάται μια εποχή που υπήρχε στρατός από προσωπικό για να κρατά το κτήμα σε λειτουργία. «Λατρεύω τον κήπο, αλλά μου άρεσε περισσότερο όταν είχαμε ανθρώπους που τα έκαναν όλα αυτά κι εγώ ξάπλωνα απλώς στον κήπο», λέει, κουρεύοντας το γρασίδι μ΄ ένα χλοοκοπτικό.Ανάμεσα στους αριστοκράτες, που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ είναι και η 63χρονη Αλεξάνδρα Σίτγουελ, η οποία κληρονόμησε το Renishaw Hall του 17ου αιώνα στο Ντάρμπισιρ, όπου ζει η οικογένειά της από το 1625. Ο επί 30 χρόνια σύζυγός της, Ρικ, είναι επιχειρηματίας γεννημένος στις Μπαχάμες και πρώην πρόεδρος της Wolverhampton Wanderers (της ποδοσφαιρικής ομάδας Γουλβς, που αγωνίζεται στην Premier League), ο οποίος ασχολείται με τη διαχείριση του κτήματος 500 στρεμμάτων,Το σπίτι υφίσταται επί του παρόντος μια τεράστια ανακαίνιση για να επιδιορθωθεί η αρχαία καλωδίωση και τα υδραυλικά που είχαν διαρροή και είναι γεμάτο από εργάτες και τεχνίτες. «Ήταν μια τεράστια ανατροπή στη ζωή μας», λέει η Αλεξάνδρα για τη μεγάλη ανακαίνιση. Από την πλευρά του, ο Ρικ λέει στο ντοκιμαντέρ ότι- κατά τη γνώμη του- δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να είσαι «βαρετός». «Το μόνο πράγμα που δεν θέλεις να είσαι είναι βαρετός. Φοβάμαι ότι είμαι πλέον πολύ μεγάλος.Στο σόου εμφανίζεται να περπατά στους χώρους με τις παντόφλες και τη ρόμπα του και να ελέγχει τις εργασίες. «Όλα φαίνονται καλά», λέει. «Το σιντριβάνι λειτουργεί. Η πισίνα έχει καλό χρώμα.»Σε αντίθεση με μερικούς από τους άλλους αριστοκράτες, η Αλεξάνδρα και ο Ρικ έχουν το πλεονέκτημα μόνιμου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κηπουρών, δύο οικονόμων και ενός μπάτλερ του Ντέιβιντ, ο οποίος αστειεύεται ότι μπήκε στην επιχείρηση λόγω του πατέρα του: «Ο πατέρας μου ήταν χοιροτρόφος και μετά έγινε μπάτλερ, αλλά λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα: τους ταΐζεις όταν πεινάνε και καθαρίζεις το χάλι που αφήνουν πίσω τους!».Στη σειρά εμφανίζεται και ο 59χρονος λόρδος Τζέραλντ Φιτζάλαν-Χάουαρντ, του οποίου ο πατέρας ήταν ο 17ος δούκας του Νόρφολκ. Όταν ο μεγαλύτερος αδερφός του Τζέραλντ, Έντουαρντ, κληρονόμησε το Κάστρο του Άρουντελ στο Σάσεξ, καθώς και το 126 δωματίων Carlton Towers στο Βόρειο Γιόρκσιρ, έδωσε το τελευταίο στον Τζέραλντ, ο οποίος ζει εκεί από το 1991.Ο Λόρδος Τζέραλντ είναι και συγγενής με τη βασιλική οικογένεια- είναι απόγονος της Αν ΜπολέινΤο αρχοντικό, που περιβάλλεται από έκταση 1.000 στρεμμάτων , διαθέτει έναν πύργο ρολογιού (κάτι σαν το Big Ben σε μικρογραφία), χώρους υποδοχής, τραπεζαρίες, σάλες χορού και ένα βενετσιάνικο σαλόνι. Αν και υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα του να είσαι ιδιοκτήτης ενός τόσο μεγάλου χώρου,Μόνο ο λογαριασμός θέρμανσης ανέρχεται ετησίως στις 70.000 λίρες.«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Τζέραλντ και εγώ είμαστε πολύ πλούσιοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε ούτε κατά διάνοια πολύ πλούσιοι», εξηγεί η σύζυγός του, η Λαίδη Έμμα.«Είμαι πάντα γεμάτος ιδέες, μερικές καλές και άλλες εντελώς σκουπίδια», εξομολογείται ο 59χρονος σήμερα Τζέραλντ.Για να κερδίσει χρήματα, το ζευγάρι διοργανώνει γάμους στο Carlton Towers, το οποίο έχει διαθέσει 17 υπνοδωμάτια για τους επισκέπτες. Επίσης ο Τζέραλντ εκπαιδεύεται στο να καπνίζει ψάρια και κρέας σε ένα υπόστεγο με στόχο να τα σερβίρει κάποια στιγμή στους επισκέπτες.Στο ντοκιμαντέρ φαίνεται το ζευγάρι να ενθουσιάζεται όταν βάζει το πώμα από το πρώτο μπουκάλι αφρώδους κρασιού δικής τους παραγωγής και ταξιδεύει στο Renishaw Hall για να το μοιραστεί με τους Σίτγουελ.. «Φτιάξαμε πολύ καλό κρασί», λέει ο Λόρδος Τζέραλντ βλέποντας τις φυσαλίδες του να αφρίζουν στο ποτήρι «Κι αυτό, από μόνο του, είναι πολύ συναρπαστικό…».