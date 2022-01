Το «ατύχημα» του Σταμάτη Φασουλή στον τελικό του J2US - Δείτε βίντεο

«

Το Just the Two of Us έριξε αυλαία χθες και ο τελικός περιελάμβανε τα πάντα, μουσική, χορό, γέλια, αλλά και... ατυχήματα.Ο λόγος για τον Σταμάτη Φασουλή, ο οποίος, όπως φαίνεται, ήταν μάλλον «ματιασμένος».Κατά τη διάρκεια του show κι ενώ ο ηθοποιός έκανε την κριτική του για την εμφάνιση τηςκαι του, που ερμήνευσαν τονΑνθρωπάκο, ξαφνικά έπεσε από την καρέκλα του, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.τότε, βλέποντας τον να πέφτει είπε: «Να, ξανάπεσε! Ο Χριστός. Το μάτι φταίει», υπονοώντας χιουμοριστικά πως ήταν ηπου μάτιασε τον κριτή.