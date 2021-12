O Spider-Man... νικάει και την «Όμικρον» πετυχαίνοντας την καλύτερη πρεμιέρα από οποιαδήποτε ταινία σε περίοδο πανδημίας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tom Holland (@tomholland2013)





Τοκατάφερε να νικήσει και τους φόβους της νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού «Omicron» πραγματοποιώντας τοαπό οποιαδήποτεσε περίοδο πανδημίας και το τρίτο με τις μεγαλύτερες εισπράξεις το πρώτο Σαββατοκύριακο στην ιστορία του box office.Μόνο οι δύο τελευταίες ταινίες Avengers, τοκαι το, οι οποίες δεν είχαν να αντιμετωπίσουν και τον κορωνοϊό, έχουν υψηλότερες εισπράξεις το Σαββατοκύριακο - που σημαίνει ότι ο Τομ Χόλαντ έχει πλέον πρωταγωνιστήσει και στις τρεις ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών.Χρειάστηκε μόνο μία μέρα για να γίνει. Επίσης, χρειάστηκε στις ΗΠΑ μόνο ένα Σαββατοκύριακο για να γίνει το «No Way Home». Το άνοιγμα ήταν επίσης το καλύτερο για το franchise του Spider-Man και για τη Sony Pictures.Η ταινία έχει κερδίσει μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το στούντιο.Το τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας του Τομ Χόλαντ αρχικά υπολόγιζαν ότι θα είχε εισπράξεις από 130 έως 150 εκατομμύρια δολάρια το Σαββατοκύριακο, αλλά γρήγορα ξεπέρασε τις προσδοκίες. Μόνο την πρώτη μέρα, η ταινία συγκέντρωσε 121 εκατομμύρια δολάρια.Το «Spider-Man: No Way Home» είχε θεαματικό άνοιγμα την Παρασκευή επειδή οι σκληροπυρηνικοί θαυμαστές της Marvel ήθελαν να είναι από τους πρώτους που θα παρακολουθούσαν την ταινία και να αποφύγουν τα spoiler στο διαδίκτυο.Τοπαραμένει η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις του Χόλιγουντ του 2021, ακολουθούμενη από το, αλλά ο Spider-Man είναι σχεδόν εγγυημένο ότι θα περάσει και τα δύο λόγω της γρήγορης εκκίνησης του.Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο επικεφαλής της Sony Pictures, Τομ Ρόθμαν, δήλωσε: «Τα ιστορικά αποτελέσματα αυτού του Σαββατοκύριακου για το Spider-Man: No Way Home, από όλο τον κόσμο και μπροστά σε πολλές προκλήσεις, επιβεβαιώνουν τον απαράμιλλο πολιτιστικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι κινηματογραφικές ταινίες».Η Sony μοιράζεται τα δικαιώματα του Spider-Man με τα Marvel Studios (η οποία ανήκει στη Disney) και ενώ ο Χόλαντ εμφανίζεται στο Marvel Cinematic Universe (MCU) της Disney, η Sony παράγει τις αυτόνομες ταινίες.Ο Τομ Χόλαντ έγραψε στο Instagram: "Ουάου παιδιά, δεν μπορώ να πιστέψω αυτούς τους αριθμούς. Το κάνατε δυνατό. Η αγάπη και η υποστήριξή σας σημαίνουν τα πάντα για μένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ και αν δεν έχετε δει το Spider-Man: No Way Home ακόμα… καλά Χριστούγεννα και ξέρετε τι να κάνετε".