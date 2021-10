Adele: Δεκαοκτώ λεπτά στο σπίτι της - Δείτε βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αναμφίβολα, το 2021 ήταν η χρονιά της. Φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο της αμερικανικής «» του Νοεμβρίου. Τον Οκτώβριο κάνει δυνατό come back και κυκλοφορεί -μετά από έξι ολόκληρα χρόνια- νέο τραγούδι, το « Εasy on me », το οποίο έχει αγαπηθεί πολύ.Έτσι, λίγο πριν αυτή η χρονιά φτάσει στο τέλος της για να υποδεχτούμε το 2022, η παγκοσμίου φήμης ερμηνεύτρια απαντά σε 73 ερωτήσεις των θαυμαστών της και λύνει τις απορίες τους.Αν και τρέχει καθημερινά με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η καλλονή καλλιτέχνης πάντα βρίσκει λίγο χρόνο να αφιερώσει στους φαν της. Το βίντεο διάρκειας 18 λεπτών και 28 δευτερολέπτων, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα, Πέμπτη 21/10/2021, κάνει τον γύρο του διαδιακτύου, συγκεντρώνοντας ήδη πάνω από 300.000 προβολές στο YouTube.Στην αρχή του βίντεο η 33χρονη τραγουδίστρια ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του μαύρου τζιπ της και αρχίζει να βγάζει τις σακούλες. (Είχε πάει για ψώνια στο σούπερ μάρκετ.) Εμφανίζεται με αθλητικό look, ενώ τα ξανθά μαλλιά της είναι λιτά και ελεύθερα.Απλή, πανέμορφη και με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη, τονίζει ότι είναι ενθουσιασμένη, διότι στις 19 Νοεμβρίου θα κυκλφορήσει το νέο της μουσικό άλμπουμ, με τίτλο «30». Φυσικά, σε αυτό θα περιλαμβάνεται το κομμάτι « Easy on me », το οποίο έχει ήδη γίνει γνωστό. Έπειτα, συμβουλεύει το κοινό της: «Συνεχίστε να φοράτε τη μάσκα προστασίας από τη νόσο Covid-19, μην επιτρέψετε στην μετάλλαξη Δέλτα να εξαπλωθεί».Σε όλο το υπόλοιπο βίντεο έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε το περιποιημένο και μεγάλο σπίτι της Αντέλ στο Λος Άντζελες.Εδώ σημειώνονται μερικές από τις ερωτήσεις που δέχτηκε.Μία από τις 73 ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει ήταν «Τι θα έλεγες σε έναν 19χρονο;», με εκείνη να απαντά, κάνοντας μία αστεία γκριμάτσα: «Η ερωτική σου ζωή θα γίνει πολύ χειρότερη».Ερωτηθείσα ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχει κάνει κανείς σε συναυλία της, η Aντέλ θυμήθηκε ότι σε μία συναυλία της στο Λας Βέγκας είδε «μία μεσήλικη γυναίκα να πίνει πολύ, να λιποθυμά και να τσαντίζεται».Τέλος, όταν της ζητήθηκε να πει τι χρειάζεται να κανουν οι νέοι τραγουδιστές για να πετύχουν στη μουσική βιομηχανία, έδωσε μερικές σοφές συμβουλές. Μία από αυτές ήταν η εξής: «Κράτα την καρδιά σου ασφαλή και τη μουσική σου επικίνδυνη».