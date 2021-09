Ο Ντάνιελ Κρεγκ θα υποδυθεί τον «Μάκβεθ» στην σκηνή του Μπρόντγουεϊ

Ο διάσημος ηθοποιός, στην παγκόσμια πρεμιέρα του « No Time to Die », όπου πρωταγωνιστεί, εμφανίστηκε στο κόκκινο χάλι με ροζ σακάκι





O πράκτορας «007»επέλεξε ήδη το επόμενο βήμα του...Ο Βρετανός ηθοποιός, η πέμπτη επιστροφή του οποίου στις κινηματογραφικές αίθουσες με την ιδιότητα του διάσημου πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών έγινε χθες με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας "No Time to Die", αναμένεται να υποδυθεί τονστο Μπρόντγουεϊ τον επόμενο χρόνο, έγινε σήμερα γνωστό από τους παραγωγούς.Η νέα παραγωγή, με τη Βρετανίδα ηθοποιό Ρουθ Νέγκα να υποδύεται τη Λέιντι Μάκβεθ, θα «ανέβει»για ένα διάστημα 15 εβδομάδων.Ο 53χρονος Κρεγκ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Τζέιμς Μποντ για τελευταία φορά στο "No Time to Die," είναι έναςΤο 2013 πρωταγωνίστησε στο Μπρόντγουεϊ στο έργο «Προδοσία», αλλά και σε πολλές θεατρικές παραγωγές στο Λονδίνο.Την παραγωγή της παράστασης του «Μάκβεθ» του Ουίλιαμ Σέξπιρ ανέλαβαν οι παραγωγοί της ταινίας του Μποντ Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον.«Ο Ντάνιελ δεν είναι μονάχα ένας φανταστικός κινηματογραφικός ηθοποιός, αλλά και ένας υπέροχος θεατρικός ηθοποιός. Είμαι ενθουσιασμένη που θα υποστηρίξει την επιστροφή των παραστάσεων στο Μπρόντγουεϊ με αυτόν τον», επισήμανε η Μπρόκολι σε μια ανακοίνωση.Δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ «ανέβηκαν» στο Μπρόντγουεϊ έπειτα από ένα πρωτόγνωρο κλείσιμο διάρκειας 18 μηνών, το οποίο προκάλεσε η πανδημία του νέου κορωνοϊού.