Οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα: Τρία μεγάλα ατού στις αίθουσες

Τρία τα μεγάλα ατού. Κατά σειρά ο Κλιντ Ιστγουντ ηλικίας μόλις… 91 ετών, στο «Cry Macho». Από κοντά το γαλλικό, αλλιώτικο και πρωτότυπο κομψοτέχνημα «αντίο ηλίθιοι» και τρίτο όχι όμως τελευταίο με τον Οττο Ρεχάγκελ και την παρέα του στον θρίαμβο του Euro 2004. Οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Εκτοτε εκεί εκεί στη Β Εθνική!» - Σκ: Κλιντ Ιστγουντ, Cast Κλιντ Ιστγουντ, Εντουάρτο Μινέτ, Ναταλία Τραβέν Ο Κλιντ είναι 91 και ακόμα γυρίζει. Οπου ξοφλημένος και υπέργηρος συνταξιούχος του Ροντέο και της εκτροφής αλόγων, αναλαμβάνει υπόθεση από το παλιό αφεντικό του, να πάει στο Μεξικό και να προσκομίσει στην Αμερική παρανόμως τον μικρό γιό του-Κλιντ Ιστγουντ» (Adieu Les Cons) - Σκ Αλμπέρ Ντιποντέλ, Cast Βιρζινί Εφιρά, Αλμπέρ Ντιποντέλ, Νικολά Μαριέ - Γαλλικό κομψοτέχνημα που στάζει από πρωτοτυπία, με τρεις ετερόκλητους τύπους να καταδιώκονται για την αθωότητά τους! - Εξαιρετικό» (King Otto) - Σκ Κρίστοφερ Αντρέ Μάρκς, Cast Οττο Ρεχάγκελ, Τραιανός Δέλλας, Καραγκούνης, Φύσσας, Βασίλης Γκαγκάτσης - Υποδειγματικό όπου ακόμα και οι Ελληνες φίλαθλοι μας είχαν για «φτύσιμο» και στο τέλος μ ένα στόμα και μια ιαχή «Οττο, Οττο, Οττο». Όπως λέει και ο ίδιος «οι νέοι θεοί». Συμπληρώνοντας «ήμασταν η Μαρία Κάλλας του Euro 2004» - Λεβεντιά!» (Persians Lessons) - Σκ Βαντίμ Περελμάν, Cast Ναχουέλ Πέρεζ Μπίσκαγιαρτ, Λαρς Εντιγκερ, Λεονί Μπενές - Εβραίος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης παραδίδει μαθήματα Περσικής γλώσσας στον Γερμανό διοικητή όμως ξέρει; - Καλών προθέσεων» (Hayaletler) - Σκ Αζρα Ντενίζ Οκιάι, Cast Ντιλάινα Γκιουνές, Ναλάν Κουρουσίμ, Μπερίλ Καγιάρ - Προβάλλεται μόνο online από την εταιρεία Strada με εισιτήριο φυσικά για μια ιστορία με χαρακτήρες από τα «σκουπίδια» της Κωνσταντινούπολης που είτε παρανομούν είτε αγωνίζονται προς κατεδάφιση Ερντογάν! - Ετσι κι έτσι.» (The Green Knight) - Σκ Πίτερ Λόουερι, Cast Ντεβ Πατέλ, Αλίσια Βικάντερ, Σαρίτα Τσάνπχερι, Τζόελ Ετζερτον - Ο, τι καλύτερο σχετικά με βασιλιά Αρθούρο, ιππότες της στρογγυλής τραπέζης και Μεσαιωνικούς μύθους - Οπωσδήποτε» (Trois Couleurs: Blue) - Σκ Κριστόφ Κισλόφσκι, Cast Ζιλιέτ Μπινός, Μπενουά Ρεζόν, Εμανουέλ Ριβά - Το πρώτο και το καλύτερο «χρώμα» αυτής της μνημειώδους τριλογίας, το κύκνειο άσμα του Πολώνου Κριστόφ Κισλόφσκι, παραγωγής 1993 - Σε μαγεύει!» (Trois Couleurs: Blanc) - Σκ Κριστόφ Κισλόφσκι, Cast Ζμπίγκνιεφ Ζαμαχόφσκι, Ζιλί Ντελπί - Πολωνός κομμωτής στο Παρίσι, περιφρονημένος από την γυναίκα του, αδέκαρος και ταλαιπωρημένος αποφασίζει να επιστρέψει παρανόμως στα πάτρια εδάφη ως… βαλίτσα - Χιούμορ και ευαισθησία» (La Double Vie de Veronique) - Σκ Κριστόφ Κισλόφσκι, Cast Ιρέν Ζακόμπ, Φιλίπ Βολτέρ - Από τα εμβληματικά αριστουργήματα του Κριστόφ Κισλόφσκι, ο θρίαμβος ποίησης και μαγείας - Οπωσδήποτε» (Trois Couleurs: Rouge) - Σκ Κριστόφ Κισλόφσκι, Cast Ζαν Λουί Τρεντινιάν, Ιρεν Ζακόμπ - Ο Κριστόφ Κισλόφσκι, ο μάγος που υπνωτίζει με το φως και τις σκιές για την σχέση ενός αθώου θηλυκού με κάποιον πικρόχολο και αγοραφοβικό συνταξιούχο δικαστικό - Σχεδόν αριστούργημα» (Mulholland drive) - Σκ Ντέιβιντ Λιντς,Cast Ναόμι Ουότς, Λόρα Χάρινγκ, Τζάστιν Θερού - Η πιο ψυχεδελική ιστορία που επινόησε (το 2001) ο Ντέιβιντ Λιντς, όλα θολά, σουρεαλιστικά ανεξήγητα - Μερικές φορές η αυθαιρεσία κάνει καλό!» (The Father) - Σκ Φλοριάν Ζελέρ, Cast, Ολίβια Κόλμαν, Ιμοτζεν Πουτς, Μαρκ Γκάτις, Ρούφους Σιούελ - Δύο Οσκαρ; Μόνο! Μία από τις κορυφαίες στιγμές του 2021, όλα και όλοι on the Top - Μη το χάσετε!» (Fa Yeung Nin Wah) - Σκ Γουόνγκ Καρ Βάι, Cast Τόνι Λένγκ, Μάγκι Τσενγκ - Είναι του 2000 και είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές, γοητευτικές ερωτικές ιστορίες των τελευταίων τριάντα ετών - Οπωσδήποτε!» (Love Affair (s) - Σκ Εμανουέλ Μουρέ, Cast Καμελιά Τζορντανά, Νιλς Σναιντέρ, Βενσάν Μακείν, Εμιλί Ντεκέν - Γαλλική κομεντί ηθών, όπου πότε με τη μία, άλλοτε με την άλλη, το ίδιο και τα κορίτσια, δηλαδή άλλα λέω, άλλα σκέπτομαι, άλλα κάνω - Φλύαρο αλλά «διδακτικό»» (Evge) - Σκ Ναρίμαν Αλίεφ, Cast Αχτιέμ Σειτάμπλερ, Ρεμζί Μπιλιάλοφ - Θυμίζει την Ρωσική και αριστουργηματική «Επιστροφή» του Αντρέι Ζβιαγκίντσεφ και του 2004, δηλαδή η σχέση πατέρα-γιου και δηλαδή Road Movie - Υπόδειγμα σκηνοθεσίας» - Σκ Λίνα Ρόσλερ,Cast Μάικλ Κέιν, Ομπρα Πλαζα, Ελεν Γουόνγκ - «Και ο Χριστός είχε πολλούς ακόλουθους αλλά είδες που κατέληξε»! Ο Μάικλ Κέιν στον πιο αιρετικό, «βλάσθημο», εξωφρενικό ρόλο της καριέρας του, βρίζει ασταμάτητα, καπνίζει ασταμάτητα, πίνει ασταμάτητα και στην κορύφωση της τρέλας του ουρεί τα βιβλία του - Ρεσιτάλ Μάικλ Κέιν» (Los Amantes de Polar Circular) - Σκ. Χούλιο Μέντεμ, cast Νάγια Νίμρι, Φέλε Μαρτίνεθ - Η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει, αν και χαοτικό το κοινό του 1999 λάτρεψε τους «εραστές» για το αίσθημα το καυτό - Ετσι κι έτσι» - Σκ Λεός Καράξ, Cast Μαριόν Κοτιγιάρ, Ανταμ Ντράιβερ, Σάιμον Χέλμπεργκ - Αλλιώτικο μιούζικαλ όπου η Ανέτ, καρπός του έρωτα ενός stand up κωμικού με σοπράνο, μοιάζει με κέρινη κούκλα - Δήθεν» (The Dry) - Σκ Ρόμπερτ Κόνολι, Cast Ερικ Μπάνα, Ζενεβιέβ Ο’ Ράιλι, Τζον Πόλσον - Κάτι μεταξύ θρίλερ, φαντασμάτων, εφηβικών φλερτ και άγονου, αφιλόξενου τοπίου όπου αστυνομικός από Μελβούρνη επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για την κηδεία ενός φίλου που κατηγορείται ότι έσφαξε την οικογένειά του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε - Ενδιαφέρον» (Bacurau) - Σκ Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου και Ζουλιάνο Ντορνέλες, Cast Σόνια Μπράγκα, Ούντο Κίερ, Μπάρμπαρα Κάλεν - Σε χωριό της Βραζιλίας χάος και τρόμος εξ αιτίας της παρουσίας ενός τσούρμου Αμερικανών που πυροβολούν χωρικούς αδιακρίτως - Μόνο για απαιτητικούς» - ΣκΤζέιμς Γκαν, Cast Μάργκοτ Ρόμπι, Ιντρις Ελμπα, Τζον Σίνα - Η συντέλεια του κόσμου και η σωτηρία της ανθρωπότητας με την Μάργκοτ Ρόμπι σε ρόλο αθεράπευτης ψυχοπαθούς - Καλοτηγανισμένο ποπ κορν!» (Druk) - Σκ Τόμας Βίντερμπεργκ, Cast Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λας Ράντε - Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα - Μόνο για αλκοολικούς!» (Tango Miedo Torero) - Σκ Ροντρίγκο Σεπούλβεδα, Cast Αλφρέντο Κάστρο, Λεονάρντο Ορτίσγκρις, Χουλιέτα Σίλμπερμπεργκ - Την εποχή του δικτάτορα Πινοσέτ ηλικιωμένος τύπος σε στυλ τρανς, παρέα με ορκισμένο αντιστασιακό αντάρτη - κάτι λέει» - Σκ. Καλ Μπράνκερ, cast (φωνές) Τάιλερ Πέρι, Ρον Πάρντο, Ουίλ Μπρίσμπι - Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά - Συμπαθές!» (Riders of Justice ) - Σκ Αντερς Τόμας Γιένσεν, Cast Μαντς Μίκελσεν, Νικολάι Λίε, Αντρέα Χόικ Γκάντεμπεργκ - Επειδή επαγγελματίες εγκλήματος και τρομοκρατίας ευθύνονται για τον θάνατο της γυναίκας του, εκείνος αρπάζει όπλα και καθαρίζει το σύμπαν! - Τσαρλς Μπρόνσον από Δανία!» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) - Σκ Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, Cast Σίμον Λιού, Τόνι Λενγκ - Ρεσιτάλ ιπτάμενων Κινέζων των πολεμικών τεχνών - Καλοτηγανισμένο ποπ κορν!» (Malignant) - Σκ. Τζέιμς Γουάν, cast Αναμπελ Ουόλις, Τζέικ Ειμπελ, Τζορτζ Γιάνγκ - Συνηθισμένη ιστορία τρόμου όπου μια γυναίκα που στον ύπνο της βλέπει φρικτά εγκλήματα στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα της - Ούτε από μακριά» - Σκ. Νία ΝταΚόστα, cast Γιάχια Αμπντάλ Ματίν, Τεχιόνα Πάρις, Βανέσα Ουίλιαμς - Ριμέικ της ομότιτλης ιστορίας τρόμου και αποκρουστικής βίας - Ευχαριστώ δεν θα πάρω!» (Man of God) - Σκ Γελένα Πόποβιτς, Cast Αρης Σερβετάλης, Χρήστος Λούλης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Τόνια Σωτηροπούλου, Νικήτας Τσακίρογλου, Μίκι Ρουρκ - Επίπεδη και απρόσωπη εικονογράφηση με στιγμές από τον βίο του Αγίου Νεκταρίου - Ούτε σαν τηλεταινία!