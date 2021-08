Η Ηλιάνα ετοιμάζει διπλό χτύπημα και ο Σταρόβας είναι «Γκουντ»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega Tv (@megatvcom)





Επιστροφές αλλά όχι καταστροφές. Τέλος οι διακοπές, ώρα για δουλειά και για τηλεοπτικό ρεπορτάζ και σχόλιο. Ευτυχώς που ξεκουραστήκαμε λίγο, όσοι είμαστε τυχεροί, γιατί φέτος θα κουραστούμε πολύ. Να αλλάζουμε κανάλια, να παρακολουθούμε εκπομπές όλων των ειδών και να διαβάζουμε όλα όσα ακολουθούν:Ηδη έχω αρχίσει να μετρώ αντίστροφα για το επόμενο καλοκαίρι γιατί η τηλεοπτική ματαιότητα δείχνει μεγαλύτερη από ποτέ. Ιδιοι άνθρωποι ξανασυστήνονται και δηλώνουν διαφορετικοί επειδή «άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Εδώ είμαι κι εδώ είστε. Τα ίδια θα δούμε ή στα ίδια θα καταλήξουμε. Με πολλές ομοειδείς εκπομπές, με πολλά ριάλιτι και φυσικά πολλές σειρές. Μακάρι να πάνε καλά οι περισσότεροι, να ανθίσει η παραγωγή, να υπάρχουν θέσεις εργασίας και να υπάρχει ανταγωνισμός που θα οδηγήσει σε βελτιωμένη συνθήκη. Όμως όπως έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια, στην πρώτη στραβή και στα πρώτα μονοψήφια καταγράφεται άτακτη υποχώρηση και στροφή στο σκληρό gossip, στους καβγάδες παρουσιαστών και πανελιστών, στις δήθεν ίντριγκες και στα γνωστά κόλπα. Επίσης οι ίδιοι άνθρωποι απλά άλλαξαν πόστο.. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο ούτε έχει κάποια αγωνία για το που θα πάμε και από πού θα λέμε την αποψάρα μας. Το στο ένα τι στο άλλο, τι πρωί τι μεσημέρι. Ας αρχίσουμε με το καλό και βλέπουμε…Προς το παρόν απολαμβάνουμε τρέιλερ. Και με το παραπάνω. Και ομολογουμένως φέτος έχουν γίνει εξαιρετικές δουλειές. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος έχει βάλει μια δυνατή σφραγίδα στον Alpha και του βγάζω το καπέλο. Ακόμη και το «Bachelor» για λίγα λεπτά θύμιζε ταινία εποχής. Μετά βέβαια συνέρχεσαι.Ιδιαίτερα εξωστρεφής ηεσχάτως. Τούτη την ώρα μάλιστα έχει ραντεβού με τους δημοσιογράφους παρουσία των μελών της εκπομπής της για το γνωστό «to know us better» στον Βοτανικό Κήπο. Εντυπωσιακή, όπως πάντα, χαμογελαστή και έτοιμη να επιστρέψει. Όχι βέβαια ότι έφυγε επί της ουσίας… Ιδού και τα πειστήρια της λάμψης.Επιστροφή και για την αδυναμία της στήλης,η οποία στο «Style me up» του Alpha, δίπλα στη Ραμόνα και την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη θα έχει διπλό ρόλο καθώς εκτός από παρουσιάστρια θα είναι και κριτής. Εξυπνη κίνηση.θα είναι στο «Όλα Γκουντ» του ΣΚΑΪ που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου στις 13.30. Αντε να ξεκινάμε σιγά σιγά.Ο Αντώνης Τσαπατάκης δεν είναι μόνο σπουδαίος αθλητής. Είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Πέρα και πάνω από οποιοδήποτε μετάλλιο υπάρχει η ψυχή, η προσωπικότητα και η ανθρώπινη δύναμη. Και σε αυτά ο Αντώνης είναι πρωταθλητής.Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε δίχως. Ποια συνεργασία σε πάνελ πρωινής εκπομπής δεν «έκλεισε» επειδή ναυάγησε και η ανάθεση παρουσίασης μίας επιπλέον εκπομπής στο ίδιο πρόσωπο;