«Άσε μας ρε μαμά»: Το τρέιλερ της νέας κωμικής σειράς του Alpha

Έχει fun, έχει κέφι, ανεβαστική διάθεση, χορό και τραγούδι. Και μπερδέματα μετά μουσικής. Όλοι οι ήρωες είναι….μια ωραία ατμόσφαιρα! Αγαπημένοι κι ετοιμοπόλεμοι!Προσπαθούν να μπουν ο ένας στα παπούτσια του άλλου, να πετύχουν αυτό που θέλουν, γι αυτό «αλλάζουν» εύκολα εικόνα, πρόσωπο και…ρούχα!. Μια οικογένεια με τα ευτράπελα, τα οικογενειακά μπερδέματα αλλά και τη χαρά και τις όμορφες στιγμές της αποτυπώνεται στο τρέιλερ, το οποίο έχει την αισθητική του video clip.Η νέα οικογενειακή κωμική σειράέρχεται τον Σεπτέμβριο στονΉδη προβάλλεται στις οθόνες μας το τρέιλερ, σε σκηνοθεσία Κώστα Καπετανίδη, το οποίο δίνει μόνο μία γεύση αυτού που θα ακολουθήσει. Με αγαπησιάρικη διάθεση, αισιοδοξία και χιούμορ, με έντονο γυναικείο πρόσημο αλλά και το οικογενειακό στοιχείο θα δούμε καταστάσεις οικείες να εκτυλίσσονται γύρω από σχέσεις που μας ορίζουν, μας εξελίσσουν και μας συντροφεύουν σε όλη την πορεία της ζωής. Οι περιπέτειες των ηρώων με τις φιλίες και τους έρωτες, τις συγκρούσεις και τις ανατροπές θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας. Και θα πούμε ξανά και ξανά «Άσε μας ρε μαμά».Σκηνοθεσία: Κώστας ΚαπετανίδηςΤραγούδι: BARBARA ARGYROU, ARCHOLEKASΠαραγωγή: ARCADEΗχογράφηση, Μίξη, Mastering: Arcade Music @ The Lounge RecordingsΣτίχοι: Λεωνίδας ΚουλουρήςΠρωτότυπο τραγούδι: «ASEREJE»written by Ruiz Gomez, Francisco ManuelCatalogue Disparate Record SLPublisher Universal Music Publishing Llc. on behalf of Disparate Record SL