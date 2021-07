Young Seldon & The Secret Life of the Zoo σε νέες περιπέτειες!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το spin off της επιτυχημένης σειράς «The Big Bang Theory» και το βρετανικό ντοκιμαντέρ για τον πιο δημοφιλή ζωολογικό κήπο στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα καλύτερα αντίδοτα για τον καύσωνα αυτού του Σαββατοκύριακου.Ο αγαπημένος εκκεντρικός επιστήμονας της επιτυχημένης κωμικής σειράς «The Big Bang Theory», ως παιδί, παρουσιάζεται μέσα από τις προσωπικές του, ξεκαρδιστικές αφηγήσεις!Το αθώο αλλά ιδιότροπο παιδάκι, που μετατρέπεται τελικά στον παντογνώστη, κυνικό και εκνευριστικό χαρακτήρα, που γνωρίσαμε και λατρέψαμε!1989, Ανατολικό Τέξας. Ο 9χρονος Σέλντον είναι παιδί – θαύμα, έχει τελειώσει ήδη τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου και ετοιμάζεται να πάει στην πρώτη τάξη του λυκείου μαζί με τον όχι χαρισματικό αδελφό του. Ως διάνοια χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο και δεν αποχωρίζεται ποτέ το παπιγιόν του, με αποτέλεσμα να είναι αντιπαθής στους μεγαλύτερους συμμαθητές του.Εκτός όμως από ιδιοφύια, ο Σέλντον είναι και παιδί και μάλιστα ένα ιδιότροπο παιδί, του οποίου οι απόψεις και οι απαιτήσεις, δημιουργούν πολλές φορές θέματα στην οικογένεια. Η μητέρα του Μαίρη, βαθιά θρησκευόμενη, καλείται να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα και υποχρεώσεις μιας τυπικής οικογένειας και ταυτόχρονα να κρατήσει ισορροπίες, ανάμεσα στον χαρισματικό Σέλντον και τα αδέλφια του, τον αθλητικό Τζόρτζι και τη δίδυμη με τον Σέλντον, την ετοιμόλογη Μίσι.Αυτό όμως πολλές φορές είναι μια μεγάλη πρόκληση ειδικά όταν ο 9χρονος γιος σου είναι εξακριβωμένα πιο έξυπνος από εσένα! Η Μαίρη έχοντας συμπαραστάτες τη μητέρα της Κόνι και τον άντρα της, Τζορτζ, προσπαθεί να προστατέψει τον μικρό Σέλντον, ακόμα και όταν εκείνος δεν το θεωρεί απαραίτητο…Ο Σέλντον έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά στη ζωή του με μια απρόσμενη δημοτικότητα, όταν χρησιμοποιεί στατιστικά στοιχεία για να βοηθήσει την ομάδα ποδοσφαίρου και αυτό έχει αποτέλεσμα.Ο Τζόρτζι αισθάνεται παραμελημένος εξαιτίας της ξαφνικής δημοτικότητας, που απολαμβάνει ο Σέλντον...Όταν ένας επιστήμονας της NASA, που επισκέπτεται το σχολείο του Σέλντον, δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη την πρότασή του για προσγείωση του ενισχυτή πυραύλων, ο Σέλντον αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποδείξει την ορθότητα της άποψής του…Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:45Η κωμική σειρά αμερικανικής παραγωγής 2017 - 2018, που θα ολοκληρωθεί σε 22 επεισόδια. 1ος Κύκλος.ΠΑΙΖΟΥΝ: Ίαν Αρμιτάγκι, Ζόι Πέρι, Λανς Μπάρμπερ, Μοντάνα Τζόρνταν, Ρίγκαν Ρέβορντ, Τζιμ Πάρσονς (αφηγητής)Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες κάμερες, καταγράφεται και αναλύεται, με απίστευτη λεπτομέρεια, η αξιοσημείωτη συμπεριφορά 21.000 ζώων αλλά και οι σχέσεις τους με τους 700 εργαζόμενους, στον Chester Zoo, τον πιο δημοφιλή ζωολογικό κήπο στο Ηνωμένο Βασίλειο.Περήφανες καμηλοπαρδάλεις, άτακτα πιθηκάκια, έγκυοι ελέφαντες! Είναι μόνο μερικοί από τους πολλούς και αξιολάτρευτους πρωταγωνιστές, αυτής της εξαιρετικής σειράς ντοκιμαντέρ, που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο και δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές να δουν και να μάθουν τα πάντα για τη μυστική ζωή των ζώων, από τη δική τους όμως οπτική!Αφηγήτρια του 1ου κύκλου της σειράς, τα γυρίσματα του οποίου διήρκησαν περισσότερους από 10 μήνες, είναι η βραβευμένη με Όσκαρ και BAFTA, Ολίβια Κόλμαν.Κάθε Κυριακή στις 12:00ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ (THE SECRET LIFE OF THE ZOO), σειρά ντοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής 2016