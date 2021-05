Αννα Μαρία Βέλλη: «AstraZaneca in my body» - Έκανε το εμβόλιο για τον κορωνοϊό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To εμβόλιο για τονέκανε ηη οποία ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 30-39.Η γνωστή Youtuber, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από το Survivor, πήγε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα να κάνει το εμβόλιο τηςκαι με το γνωστό της χιούμορ το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.«AstraZaneca in my body» τραγούδησε ενθουσιασμένη ηενώ πάνω στο στιγμιότυπο σημείωσε: «Εμβολιαστείτε για να αγκαλιαστούμε».Πάντως ένα 24ωρο μετά τον εμβολιασμό με νέα της ανάρτηση ενημέρωσε πως είχε παρενέργειες, όπως πυρετό και κόπωση. Αλλά όπως λέει δεν το μετάνιωσε καθώς άξιζε τον κόπο.