Σολέιλ Μουν Φράι: Ο μεγάλος έρωτας και η σεξουαλική κακοποίηση

Σε αποκαλύψεις για τον... μεγάλο της έρωτα προχώρησε η Αμερικανίδα ηθοποιόςΌπως είπε η 44χρονη, στην ταινία-ντοκιμαντέρ '''', που πρόσφατα κυκλοφόρησε, η πρώτη της συναινετική σεξουαλική εμπειρία ήταν με το πρωταγωνιστή των '''',Η ηθοποιός και σκηνοθέτις ομολόγησε ότι ο Σιν την έκανε να νιώσει όπως ο ''Mr. Big'' την Κάρι Μπράντσο, στη σειρά ''Sex and the City''.Γυρώντας πίσω, στο μακρινό 1994, η Σολέιλ Μουν Φράι μίλησε για τον ενθουσιασμό και την επί σειρά ετών έλξη που ένιωθε για τον Σιν.Όταν ξεκίνησε η σχέση τους η ηθοποιός ήτανκαι ο πρωταγωνιστής των ''Two and a Half Men'' 27.Θυμάται έναν πολύ ευγενικό άντρα, ενώ δεν ξεχνά τηνπου βίωσε όταν στατης χρόνια κάποιος, τον οποίο δεν κατονομάζει, την κακοποίησε σεξουαλικά.