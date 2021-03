Battle of the Couples - Άρχισαν οι κόντρες: Είμαι έτοιμος να σε διαλύσω!

Βattle of the Couples , απόψε στις 23.00, στον Alpha

Το Battle of the Couples έχει ξεκινήσει και τα ζευγάρια έχουν ριχτεί στην αρένα για τα καλά. Χθες αναδείχτηκε ζευγάρι της εβδομάδας οκαι ηΈτσι, είχαν τη δυνατότητα να διαλέξουν ένα ζευγάρι το οποίο θα είχε το ρόλο των βοηθών του καθ’ όλη της διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας. Και αυτοί ήταν ηκαι οΑυτή την απόφαση, ωστόσο, του πρώτου ζευγαριού δεν την πήρε με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο ζευγάρι!«Εμείς τσαντιστήκαμε από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο σπίτι διότι, την ώρα που η Σάσα μας απηύθυνε τον λόγο και μας ρώταγε για το πως γνωριστήκαμε, ο Ριχάρδος πέταγε υπονοούμενα προς το πρόσωπο μας. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος στην κάμερα του Battle of the couples. Εγώ είμαι έτοιμος να σε διαλύσω, ας πούμε, στο αγώνισμα. Κατάλαβες; Έχω το πάθος αυτό. Εσύ μου το έχεις δώσει» τόνισε, σε έντονο ύφος, οπρος τον νέο του «βοηθό» για αυτή την εβδομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:



Αναστολή συμβάσεων: Σήμερα ξεκινούν οι δηλώσεις για τον Μάρτιο



Ξεφεύγει η πολιτική σύγκρουση για τον Κουφοντίνα – Άνω κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ με τις δηλώσεις Δρίτσα



Κύπρος: Η Ιερά Σύνοδος ζητάει να ακυρωθεί το τραγούδι... του διαβόλου για την Eurovision