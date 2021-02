Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ «απαγγέλλουν» ποίηση

Στη συλλογή κοσμημάτων Hearts of Georg Jensen που ξεχωρίζει με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία της, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ζωντανέψει!





Η ποίηση έχει την τιμητική της στην αμερικανική ποπ κουλτούρα. Πριν από λίγες μέρες ηέγινε η πρώτη ποιήτρια στην ιστορία που απήγγειλε ένα πρωτότυπο έργο στοένα ποίημα που υπογράμμισε την κοινωνική συνεισφορά των επίτιμων αρχηγών του αγώνα.Το ποίημα «που απήγγειλε η 22χρονη Αμάντα Γκόρμαν σε ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο ήταν αφιερωμένο στον Τριμέιν Ντέιβις, δάσκαλο που βοήθησε μαθητές να πάρουν λάπτοπ, τη Σούζι Ντόρνερ, νοσοκόμα που εργάζεται σε πτέρυγα νοσοκομείου με ασθενείς με κορονοϊό και τον Τζέιμς Μάρτιν, βετεράνο πεζοναύτη που βοηθά ανθρώπους στην κοινότητά του.Φυσικά, η συμμετοχή της στο Super Bowl ήρθε λίγες εβδομάδες αφ’ ότου η Αμάντα Γκόρμαν «έκλεψε την παράσταση» με την απαγγελία του ποιήματός της «Τώρα, ο πρίγκιπαςκαι ηεμφανίστηκαν μέσωσε μια τάξη νέων που μελετούν ποίηση. Προς τιμήν τουο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ παρακολούθησαν μια εικονική συνεδρία της οργάνωσης με έδρα την Καλιφόρνια «Get Lit - Words Ignite!».Η μη κερδοσκοπική οργάνωση διδάσκει σε παιδιά αγγλικά και δραματική τέχνη σε περισσότερα από 100 σχολεία στις ΗΠΑ.«Μαντέψτε ποιος μας έκανε έκπληξη στο μάθημα ποίησης αυτό το Σαββατοκύριακο;! Ήταν το καλύτερο Σαββατοκύριακο! Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ, ήταν μαγικοί και καλοί και ενδιαφέρονται για την ποίηση!» αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter στον λογαριασμό του «Get Lit - Words Ignite!».«Η δούκισσα μοιράστηκε ακόμη κάποιους από τους αγαπημένους της στίχους. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για την επίσκεψή τους προς τιμήν του Μήνα Μαύρης Ιστορίας. Θεωρείται ως η πιο επική εμπειρία στην ιστορία του Get Lit !!!».Η οργάνωση δεν έχει ακόμη αποκαλύψει ποιο ποίημα ανέφερε η, αλλά στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι είναι θαυμάστρια του «A Note from the Beach» του Ματ Χέιγκ και του έργου της