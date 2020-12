Η Βανδή μετά την... ανακωχή: Άννα σε ευχαριστώ

View this post on Instagram A post shared by Despina Vandi (@desp1navandi)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η χθεσινοβραδινή συνύπαρξή τους στον τελικό του τηλεοπτικού « Just The Two of Us », η οποία διαφημιζόταν μέρες τώρα, σήμανε επισήμως το τέλος της μακροβιότερης και πιο πολυσυζητημένης διαμάχης της ελληνικής δισκογραφίας.Μετά τη φρενίτιδα στο Τwitter που ακολούθησε της ιστορικής συμφιλίωσης, η Δέσποινα Βανδή έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «».Η Άννα Βίσση, υπερχορτασμένη από επιτυχίες και εμπειρίες κι η Δέσποινα Βανδή έχοντας πλέον αποκτήσει το δικό της προσωπικό στίγμα και ρεπερτόριο δεν είχαν πλέον τίποτα να χωρίσουν.Αντιθέτως, είναι πολλά περισσότερα πια αυτά που τις ενώνουν. Και είναι προφανές πως οι ιθύνοντες της κοινής δισκογραφικής τους στέγης έχουν κάθε λόγο να επενδύσουν σε μια συνεργασία τους.Οι δυο τους πάντως, όπως φάνηκε χθες, είναι πανέτοιμες για κάτι τέτοιο. Και ερμήνευσαν η μία τραγούδια της άλλης και αστειεύτηκαν αναφερόμενες στα παλιά και συνδύασαν πολύ αρμονικά τα τραγούδια τους – έχουν πολλά κοινά στοιχεία εξάλλου τα ρεπερτόριά τους – και φάνηκε να το απολαμβάνουν κιόλας.Μέχρι καιπαραπέμποντας, σε παλαιότερο αντίστοιχο ενσταντανέ της Μαντόνα με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. «Ήταν μια εξέλιξη αναμενόμενη» θα έλεγε κάποιος με εμπειρία στο μάρκετινγκ. Και θα είχε απόλυτο δίκιο!