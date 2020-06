Δάκρυα στο Just The 2 Of Us: Κατέρρευσαν Κόνυ Μεταξά και Τάσος Ξιαρχό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί ένα ψυχαγωγικό μουσικό σόου να επικεντρώσει το ενδιαφέρον σε ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που συγκλονίζει τον πλανήτη; Το Just The 2 Of Us το κατάφερε.Η εν ψυχρώ δολοφονία του Τζώρτζ Φλόιντ ταρακούνησε συνειδήσεις και οδήγησε σε εξεγέρσεις και διαμαρτυρίες σε κάθε γωνιά της γης, καταδεικνύοντας με τον πιο σκληρό τρόπο πως ναι μεν βρισκόμαστε στο 2020, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε τον ρατσισμό που οδηγεί σε ακραίες, εγκληματικές συμπεριφορές.Το γεγονός που τις τελευταίες εβδομάδες έβαλε «φωτιά» στις ΗΠΑ και έβγαλε στους δρόμους εκατομμύρια ευρωπαίους, κινητοποίησε και την Κόνυ Μεταξά με τον Τάσο Ξιαρχό που θέλησαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο Just The 2 Of Us να δώσουν ένα κοινωνικό μήνυμα. Την ιδέα τους μοιράστηκαν με τον παραγωγό του σόου, Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την επιλογή τους και έδωσε το πράσινο φως να παρουσιάσουν κάτι πολύ διαφορετικό στο σόου που θα δούμε απόψε στις 22:00 στο OPEN.Όσοι βρέθηκαν στο γύρισμα μιλούν για μια πολύ φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα τη στιγμή που ανέβηκαν στη σκηνή η Κόνυ και ο Τάσος, με τους δύο καλούς φίλους (που είναι συνήθως η χαρά της ζωής, με γέλια και πειράγματα) να καταρρέουν από τη συναισθηματική ένταση ολοκληρώνοντας την ερμηνεία τους, μη μπορώντας να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Κριτές και συντελεστές ανατρίχιασαν με το δυνατό μήνυμα που έδωσαν οι δύο διαγωνιζόμενοι, που κατά κοινή ομολογία μέσα από το Just The 2 Of Us έχουν ξετυλίξει τη γκάμα των ταλέντων τους. Η ταλαντούχα κόρη του Λευτέρη Πανταζή και της Ζώζας Μεταξά και ο Τάσος που έχει ξεχωρίσει για τη φρέσκια ματιά του στις χορογραφίες, έχουν καταφέρει να εντυπωσιάσουν το κοινό και να δικαιώσουν την επιλογή του Νίκο Κοκλώνη που είχε από την αρχή δει σε αυτούς δύο πολύ δυνατούς, φρέσκους και αξιόλογους παίκτες που θα έδιναν μια διαφορετική νότα στην ομάδα.Η πολυσυζητημένη τους εμφάνιση έρχεται απόψε το βράδυ στις 22:00 στο Open.