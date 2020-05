Άσπα Τσίνα: Ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το J2US για λόγους υγείας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την αποχώρησή της από το celebrity talent showτου, έκανε γνωστή η Άσπα Τσίνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο instagram της.Η τραγουδίστρια που έχει αναφερθεί στη, αποφάσισε να μη συνεχίσει συμμετέχοντας στο σόου, και εξηγεί ότι η αυριανή εμφάνισή της που έχει μαγνητοσκοπηθεί θα είναι η τελευταία.Στο βίντεο που κοινοποίησε ακούγεται να λέει η ίδια: «όπως με χαρακτηρίζει ένας πολύ αγαπημένος φίλος μου, ξέρω πολύ καλά να μάχομαι, αλλά να ιεραρχώ τα πράγματα σωστά.ΈτσιΈτσι, αποφάσισα να αποχωρήσω από το Just the 2 of Us και το αυριανό επεισόδιο θα είναι το τελευταίο που θα με δείτε.Όπως θα παρακολουθήσετε,Ακολουθώντας τις ιατρικές οδηγίες ο οργανισμός μου θα πάρει τα πάνω του και θα είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες.Δεν θα ήθελα να ανησυχήσετε παραπάνω από όσο χρειάζεται, αλλά ως καρκινοπαθής που σέβεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται την ευθύνη που φέρει απέναντί του, δεν θα μπορούσα να έχω οποιαδήποτε άλλη στάση απέναντι στα γεγονότα. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη».