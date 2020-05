Normal People: Στο... Pornhub κατέληξαν οι καυτές σκηνές σεξ της πετυχημένης σειράς του BBC Three

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πολλά έχουν γραφτεί τις τελευταίες εβδομάδες για την τολμηρή (για κάποιους)στη σειρά, η οποία προβλήθηκε στις ΗΠΑ από το Hulu και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το. Αρκετά δημοσιεύματα έχουν αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο γυρίστηκαν οι σκηνές σεξ ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και, χωρίς ωστόσο οι ηθοποιοί να αισθανθούν εκτεθειμένοι ή να νιώσουν οποιοδήποτε καταναγκασμό.Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε προσεκτική, ειδικά props που επιτρέπουν την πολύ στενή επαφή ανάμεσα στους ηθοποιούς χωρίς επαφή των γεννητικών οργάνων και άλλου είδους τεχνικές, γνωστές στα άτομα του χώρου εδώ και χρόνια.Είναι λοιπόν κατανοητή ητης σειράς Normal People όταν συνειδητοποίησαν ότι κάποιοιτη σκληρή δουλειά του συνεργείου γυρισμάτων και των ταλαντούχων ηθοποιών, με στόχο ένα ρεαλιστικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας τις σκηνές της σειράς ως. Σύμφωνα με το, ένα compilation σκηνών από το Normal People διάρκειας 22 λεπτών ανέβηκε στον ιστότοπο Pornhub την περασμένη εβδομάδα, κάτι που φυσικά προκάλεσε την άμεση αντίδραση των δημιουργών της σειράς.Όπως μεταδίδει η, οι παραγωγοί της πετυχημένης σειράς απαίτησαν από τη πλατφόρμα πορνογραφικού υλικού να κατεβάσει αμέσως το επίμαχο κλιπ και το Pornhub συμμορφώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, μέχρι εχθές κυκλοφορούσαν σκηνές σεξ της σειράς και σε άλλα site ανάλογου περιεχομένου.Ο executive producer του Normal People,, είπε στο Variety ότι οι δημουργοί αισθάνονται «βαθιά απογοητευμένοι» από την εμφάνιση του υλικου στο μεγάλο πορνογραφικό site, κάτι πουΦυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που σκηνές sex από ταινίες και σειρές καταλήγουν σε πορνογραφικά site. Το 2016, to ΗΒΟ έστειλε ειδοποιήσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε πολλά site περιεχομένου ανηλίκων, που πρόβαλαν υλικό από τη σειρά- διάσημη για τις καυτές σκηνές σεξ της.Το Normal People, που βασίζεται στο best seller της Ιρλανδής συγγραφέως, χάρισε εξαιρετικά νούμερα στο BBC Three κατά τη διάρκεια του lockdown. Με πρωταγωνιστές τους χαρισματικούς, η δραματική σειρά των 12 επεισοδίων αφηγείται στην ιστορία της Μαριάν και του Κόνελ και παρακολουθεί πώς εξελίσσεται στον χρόνο η «μυστική σχέση» που δημιούργησαν στο σχολείο.Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιρλανδικό κρατικό κανάλι RTÉ έλαβε. Ο, ένας από τους σκηνοθέτες του Normal People, υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο το team προσέγγισε τις ερωτικές σκηνές, υπογραμμίζοντας ότι τα γυρίσματακαι ότι το τελικό αποτέλεσμα είχε πολλά θετικά στοιχεία. Μιλώντας στην Guardian τον Απρίλιο, η σύμβουλος για τις σκηνές σεξ της σειράς Ita O' Brien μίλησε για απεικόνιση στην μικρή οθόνη μιας «ντελικάτης, όμορφης και ανοιχτής σχέσης». «Είχε ζωτική σημασία για εμένα να τιμήσω το γραπτό της Sally», ανέφερε χαρακτηριστικά.