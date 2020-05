Ελένη Μενεγάκη: Η «βασίλισσα» αποχαιρετά (προσωρινά) τον θρόνο της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. 45χρονια πριν ! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ elenimenegaki στις 19 Ιαν, 2016 στις 6:51 πμ PST

, η, η, η τηλεπαρουσιάστρια που κατόρθωσε να κάνει τονκαθημερινή συνήθεια και τελικά λατρεία, ητου πρωινού (και αργότερα του μεσημεριού) είναι εκείνη που εξασφάλισε μέσα από την τεράστια δημοτικότητά της και την αγάπη των τηλεθεατών να κερδίσει την επωνυμία της με αυτό και μόνο το βαφτιστικό της όνομα.Πετυχημένη τηλεπαρουσιάστρια, ερωτευμένη σύζυγος (μέχρι τηντουκαι μέχρι σήμερα του), αφοσιωμένη μητέρα τεσσάρων παιδιών, αγαπημένη συνεργάτιδα, και πιστή φίλη, η Ελένη Μενεγάκη έχει πολλά πρόσωπα και όλα φαίνονται να παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο.Εκείνο το παιδικό τραγουδάκι «Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει, γιατί δεν την παίζουνε οι φιλενάδες της…» δεν έχει καμιά σχέση με τα δικά της παιδικά χρόνια. Η μικρή Ελένη δεν έκλαιγε όταν ήταν μικρή. Άλλωστε η μαμά της η κυρίατην είχε πολύ χαϊδεμένη. Η Ελένη γεννιέται στιςκάτω από το ζώδιο του Σκορπιού. Μοναχοπαίδι, μεγαλώνει στις γειτονιές του Κολωνού, και. Η μαμά της είναι πολύ νέα, ούτε καν 20 χρόνων όταν μένει μόνη της αγκαλιά με ένα παιδί.Η Ελένη είναι ένα. Η μαμά της είναι υπερπροστατευτική και η Ελένη είναι συνέχεια κολλημένη πάνω της. Ζουν οι δυο τους, και τα πρώτα χρόνια κοιμούνται μαζί στο ίδιο διπλό κρεβάτι. Η μικρή που είναι πολύ αδύνατη-δεν πολυκάνει παρέες με τα άλλα παιδιά, είναι σχεδόν μοναχική και όσο κι αν τώρα ακούγεται απίθανο δεν είναι καθόλου ομιλητική. Η μαμά της που δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρή δεν την πιέζει για παράδειγμα να φάει ένα φαγητό όταν δεν της αρέσει. Ούτε μπορεί να της αγοράσει πολλά δώρα αφού η οικονομική της δυνατότητα περιορίζει αυτή την πολυτέλεια μόνο στην περίοδο των γιορτών. Στην πραγματικότητα ανησυχεί για την κόρη της τι θα κάνει όταν μεγαλώσει.Η Ελένη είναι 16 χρόνων όταν αποκτά τον αδελφό της, τονπου γεννιέται ύστερα από τον δεύτερο γάμο της μητέρας της. Στην εφηβεία με πολύ πιο σκούρα απόχρωση στα μαλλιά της και μόνιμα ανέμελη διάθεση για βραδινές εξόδους, αποφασίζει να βγάλει τα πρώτα της χρήματα από τοΗ μαμά της θέλει να τη δει, η Ελένη προτιμά, παράλληλα παρακολουθεί για οκτώ χρόνια μαθήματα γαλλικών στο, αλλά σε μια βόλτα στο- πάντα μαζί με τη μαμά - τη σταματά μια συντάκτρια του περιοδικούκαι της ζητάει να κάνει μία φωτογράφηση. Κάπως έτσι αρχίζει να δουλεύει με το πρακτορείοκαι σε λιγότερο από ένα χρόνο κάνει το πρώτο της εξώφυλλο στο περιοδικόΚάνει διαφημιστικά, βιντεοκλίπ, επιδείξεις μόδας και είναι το 1991 που προκύπτει και η έκρηξη της ιδιωτικής τηλεόρασης. Στην αρχή βρίσκεται ως συμπαρουσιάστρια στην εκπομπήτου, δίπλα στονκαι τονκαι στη συνέχεια για τρία ολόκληρα χρόνια είναι το κορίτσι που λέει τα νούμερα πλάι στονστη. Έχει γίνει πλέον αναγνωρίσιμη και αρχίζει να το απολαμβάνει.Χρόνια αργότερα σε συνέντευξή της στο DownΤown θα θυμηθεί την πρώτη φορά που την αναγνώρισαν στο δρόμο:Μαζί με τονεμφανίζεται στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1και αμέσως μετά της ζητάνε να κάνει ένα δοκιμαστικό στο κανάλι του Αμαρουσίου για να παρουσιάζει μια στήλη στο πρωινό πρόγραμμα. Το Σάββατο κάνει το δοκιμαστικό, την Κυριακή μια πρόβα και αφού ηέχει αποχωρήσει, τη Δευτέρα η Ελένη βγαίνει στον αέρα.Είναι, ντυμένη με κόκκινο σακάκι και μαύρη φούστα και με δύο τόνους πιο ανοιχτό το μαλλί της -ύστερα από σοφή προτροπή της-καλημερίζει για πρώτη φορά τους τηλεθεατές από το στούντιο τουστο Μαρούσι, κερδίζοντας από τότε και μέχρι σήμερα το ρεκόρ της μακροβιότερης οικοδέσποινας σε πρωινή εκπομπή. Η μαμά της τη συμβουλεύει:. Η Ελένη δεν είναι εξοικειωμένη με το πρωινό ξύπνημα. Αλλά αυτή δεν είναι και η μόνη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει. Το ένστικτο της την καθοδηγεί.Η πρώην μαθήτρια του Γιώργου Πολυχρονίου αναλαμβάνει θέση καθηγήτριας στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό απέναντι του. Εκπαιδεύεται στον αέρα, κάθε μέρα τρεις ώρες ζωντανά, αποκτά την πολυπόθητη πείρα, διαχειρίζεται καλεσμένους, εξοικειώνεται με τη ροή ενός πρωινού προγράμματος και αποφασίζει να μην κρύψει τίποτα από τον εαυτό της μπροστά από το διάφανο γυαλί της τηλεόρασης.Οι εκδηλώσεις λατρείας που την ακολουθούν είναι στα όρια της υστερίας. Προτάσεις γάμου μέσω αλληλογραφίας, απίθανα δώρα θαυμασμού από τους τηλεθεατές της, σκάνδαλα και κίτρινα δημοσιεύματα για έναν μυστικό γάμο στα 19 της χρόνια αλλά και για την περίφημη Porsche που κυκλοφορεί με ξένες πινακίδες. Οι εκτός Αθηνών καλοκαιρινές εκπομπές της μοιάζουν με πολυπληθείς πολιτικές συγκεντρώσεις. Οι φήμες για την προσωπική της ζωή οργιάζουν, όπως και τα δημοσιεύματα που προσπαθούν να μαντέψουν την αστρονομική αμοιβή που αναφέρεται στο συμβόλαιο της. Οι γυναίκες τρέχουν στα κομμωτήρια να αντιγράψουν το χρώμα στα μαλλιά της και οι άνδρες την αναδεικνύουν σε κρυφό αντικείμενο του πόθου τους.Όταν με αφορμή το τηλεοπτικό blockbuster εκείνης της χρονιάς, τουςστο Mega κάθεται στον καναπέ της οτου λέει με νόημα:. Η Ελένη δεν κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις, είναι σεμνή, αληθινή, αυθεντική και καθόλου ανταγωνιστικά έξυπνη, δεν τρέχει πίσω από την επιτυχία, αλλά με έναν μαγικό τρόπο η επιτυχία την κυνηγά.Είναι για αλλεπάλληλες χρονιές η πιο εντυπωσιακή οικοδέσποινα στους Διαγωνισμούς Ομορφιάς που διοργανώνει ο ΑΝΤ1. Είναι η ίδια που με τα ροζ γυαλιστερά χείλη της, τα καταγάλανα μάτια και το ζουμερό της μπούστο θα καθιερώσει το πιο κοντινό gros plan στην ελληνική τηλεόραση. Είναι εκείνη που συμφιλιωμένη με τον ερωτισμό της, το νάζι και τη φυσική γοητεία της θα επιβεβαιώσει τον κανόνα ότι. Είναι η ίδια που θα αναδείξει τοως το πιο δημοφιλές ψάρι της τηλεόρασης, που θα αναρωτηθεί ποιος συνθέτης γράφει τη μουσική στα συνθήματα στα γήπεδα και που θα πει στην τηλεθεάτριαακούγοντας το κοντρόλ στο ακουστικό της που της λέει. Είναι η Ελένη που διεκδικώντας την ακρίβεια στην ώρα έναρξης της εκπομπής της, θα αρνηθεί εκνευρισμένη μια μέρα να καλημερίσει τους τηλεθεατές της, διαφωνώντας με την τακτική του Γιώργου Παπαδάκη να παρατείνει την εκπομπή του. Είναι η ίδια που θα δηλώσει το 1997 στο DownΤown:Είναι τότε που μπαίνει στη ζωή της ο Γιάννης Λάτσιος. Γλυκός ήρεμος και ζεστός άνθρωπος, όπως περιγράφει η Ελένη, είναι ένας καλός γιος και καλός σύντροφος που αποκλείεται να μην είναι και καλός πατέρας. Είναι άλλωστε-όπως έχει πει σε συνέντευξή της-ο μοναδικός άνθρωπος που έχει τις απαντήσεις σε όλες τις απορίες της.Οι παπαράτσι προσπαθούν να εντοπίσουν το καινούργιο χρυσό ζευγάρι, κάπου μεταξύ Ταϋλάνδης, Χαλκιδικής και Ιθάκης. Τελικά ύστερα από 4 χρόνια σχέσης, στιςστις 7 το απόγευμα στονμε κουμπάρους το τότε ζευγάρι, η Ελένη Μενεγάκη με 26 λεπτά καθυστέρηση συνοδευόμενη από τον αδερφό τηςκαι με νυφικόανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας μπροστά σε αμέτρητες τηλεοπτικές κάμερες και φωτογραφικά φλας για να παντρευτεί τον διευθυντή του ελληνικού προγράμματος του ΑNT1 Γιάννη Λάτσιο.Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, στιςκαι ύστερα από έναν επώδυνο τοκετό 11 ωρών, ο, το πρώτο παιδί του ζευγαριού έρχεται στη ζωή. Η Ελένη φοράει μενταγιόν στο λαιμό της το όνομα του πρωτότοκου γιου της και δεν μπορεί να κρύψει το καινούργιο της γούρι. Το παιδικό της απωθημένο να κάνει μια μεγάλη οικογένεια με πολλά παιδιά αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα.Την επόμενη χρονιά μετά από μια διαφωνία με τη διοίκηση του σταθμού, ο Γιάννης Λάτσιος παραιτείται από το κανάλι του Αμαρουσίου και μετακομίζει στον. ΟΙ φήμες ότι η Ελένη θα τον ακολουθήσει οργιάζουν. Η Ελένη παραμένει τελικά, στιςαποκτά την πρώτη κόρη της, η Νατάσα Θεοδωρίδου της προτείνει on air να βαφτιστείη μικρή και το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς η Ελένη αποχαιρετά από την Καλαμάτα, όπου αντί για ραντεβού το χειμώνα εύχεται μόνο καλό καλοκαίρι.Ένα μήνα μετά και ύστερα απόαποφασίζει με ένα δελτίο Τύπου όπου επικαλείται προσωπικούς λόγους, να ανακοινώσει ότι αποφασίζει να ακολουθήσει τον σύζυγό της. Ομεταδίδεται πλέον από τη συχνότητα του Alpha και την πρώτη χρονιά η τηλεθέαση κλυδωνίζεται. Τις επόμενες, η Ελένη λάμπει και πάλι από τα ύψη του θρόνου της τηλεθέασης κρατώντας τα σκήπτρα.Με διάθεση πολύτεκνης μητέρας, υπακούει στο μικρό της Άγγελο που ζητά από τον Αη Βασίλη ένα αδελφάκι. Αν και το τεστ εγκυμοσύνης δεν είναι θετικό, η μαμά της επιμένει ότι έχει δει ένα σημαδιακό όνειρο και η Ελένη είναι σίγουρα έγκυος. Στο μεταξύ η διαδρομή του Γιάννη Λάτσιου είναι και πάλι από την Κάντζα στο Μαρούσι, ενώ η Ελένη -την ίδια μέρα με τηνπου γίνεται για δεύτερη φορά μητέρα-στιςφέρνει στο κόσμο το τρίτο της παιδί, τη, τη δεύτερη κόρη της που όλοι λένε ότι αυτή της μοιάζει.Λίγο πριν λήξει το 3ετες συμβόλαιο της με τον Alpha κι ενώ οι περισσότεροι στοιχηματίζουν ότι για μια ακόμη φορά θα ακολουθήσει τον Γιάννη Λάτσιο στον ΑΝΤ1, η Ελένη ανανεώνει τη συνεργασία της για 3 ακόμη χρόνια με το κανάλι της Κάντζας.Η Ελένη που πιστεύει πολύ στο κακό μάτι, κάνει κάθε βράδυ την προσευχή της στο Θεό για την καλή της τύχη και την ευτυχισμένη οικογένεια που έχει αποκτήσει.έχει πει η ίδια.Η μοιραία γνωριμία της με τον επιχειρηματίαστην παραλία τηςτης επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της ζωής της. Η Σταχτοπούτα της τηλεθέασης και της ζωής βρίσκει τον απόλυτο πρίγκιπά της στηνκαι πολύ σύντομα, ο έρωτας τους φέρνει στον κόσμο την κόρη τουςΗ ίδια έχοντας την απορία, ξέρει να, να, ενθουσιάζεται μπροστά σε ένα καλομαγειρεμένο κοκκινιστό και σε έναν, δεν ξεχνά την αγαπημένη της συνήθεια νακάτσει και όχι μόνο στον δικό της, απολαμβάνει το χρόνο μεπου υπεραγαπά, τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια της στην, εξακολουθεί να είναικαι να παραμένειγια τα μυστικά τους, δεν μπορεί να αποβάλει τον πανικό που αισθάνεται από τακαι όταν αισθανθεί ότι θίγεται, αποφασίζει ακόμη και on air να αποσαφηνίσειΗ Ελένη, σε μια από τις συνεντεύξεις της, έχει εξομολογηθεί πως, να διαλύεται σε κομμάτια ενός τηλεοπτικού πάζλ, σε μια εικονική μορφή σα να μην υπήρξε ποτέ. Όμως, η σαρκοφαγία δεν είναι η μοίρα των ινδαλμάτων;Το, ύστερα από 15 ολόκληρα χρόνια είναι το επόμενο επεισόδιο στο εγχώριο Truman show της απόλυτης ξανθιάς Ελληνίδας σταρ.Η γυναίκα-φετίχ για τα εξώφυλλα των περιοδικών, η αδιαπραγμάτευτη «βασίλισσα» της μικρής οθόνης που ακόμη και τομπροστά σε μια κάμερα αποτελεί αποκλειστική δήλωσή της, αποφασίζει μόνη της να δώσει off στον εαυτό της.δηλώνει, κοιτώντας κατάματα συγκινημένη την κάμερα, προαναγγέλλοντας την προσωρινή -για την επόμενη σεζόν τουλάχιστον- τηλεοπτική της απουσία.Η «χρυσή (και σοφή πλέον) κούκλα» της TV έχει κατανοήσει καλά ότι η διάρκεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, αφού η τηλεόραση δεν είναι κούρσα ταχύτητας αλλά αγώνας αντοχής. Άλλωστε όπως λένε,Εκτός εάν σχεδιάζουν αντεπίθεση...