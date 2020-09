Friends: Γιατί η Jennifer Aniston κινδύνεψε να χάσει τον ρόλο της Rachel;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ηθοποιός Jennifer Aniston βρίσκεται στην κορυφή εδώ και αρκετές δεκαετίες, εξαιτίας του ρόλου της Rachel Green στην κωμική σειρά της δεκαετίας του ’90, Friends Aυτό που ωστόσο δεν γνωρίζουν πολλοί, είναι ότι η Aniston κινδύνεψε να χάσει τον ρόλο που την έκανε γνωστή. Η αποκάλυψη έγινε στοτου Saul Austerlitz με τίτλο “Generation Friends: An Inside Look at the Show that Defined a Television Era”.Το συγκεκριμένο βιβλίο κάνει πολλές αποκαλύψεις όσον αφορά τη διάσημη σειρά που έχουν αγαπήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.