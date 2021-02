House of Fame: Αυτοί είναι οι καθηγητές - έκπληξη στο νέο μουσικό ριάλιτι

Στη συλλογή κοσμημάτων Hearts of Georg Jensen που ξεχωρίζει με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία της, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ζωντανέψει!





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

φέρνει στις οθόνες μας το απόλυτο μουσικό reality.αναπτύχθηκε και προβάλλεται μέσω της Azteca και του δικτύου της με τεράστια επιτυχία από το 2002 στο Μεξικό, στην υπόλοιπη Λατινική Αμερική και στις ΗΠΑ. Ενδεικτικό της επιτυχημένης πορείας του είναι το γεγονός ότι η πρεμιέρα της 11ης σεζόν έγινε το #1 trending topic παγκοσμίως! Το format έχει παρουσιαστεί με επιτυχία και σε πολλές χώρες της Ασίας.Τώρα, η πιο fun μουσική Ακαδημία ανοίγει τις πόρτες της στην Ελλάδα και υποδέχεται δεκαοκτώ ταλαντούχους τραγουδιστές με διαφορετικές προσωπικότητες, μουσικά στυλ, αλλά και φιλοδοξίες. Για τους επόμενους μήνες οι σπουδαστές θα γίνουν και συγκάτοικοι! Κάμερες και μικρόφωνα θατην καθημερινότητα των σπουδαστών του House of Fame La Academia με τις σημαντικότερες στιγμές τους να προβάλλονται καθημερινά το απόγευμα.Οι σπουδαστές θα ακολουθούν ένα αυστηρό πρόγραμμα μαθημάτων από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα ενώ όπως και σε κάθε Ακαδημία απαγορεύονται οι αδικαιολόγητες απουσίες. Φωνητική, χορός, σωματική άσκηση και ενδυματολογία είναι μερικοί μόνο από τους τομείς των μαθημάτων που θα διδάσκονται σε καθημερινή βάση. Επιπλέον σεμινάρια, συναντήσεις αλλά και συνεργασίες έκπληξη με καταξιωμένους τραγουδιστές βρίσκονται μέσα στο πρόγραμμα της Ακαδημίας.Tα ταλέντα που κέρδισαν την είσοδό τους στο House of Fame La Academia θα πρέπει κάθε εβδομάδα να παρουσιάζουν την πρόοδό τους στο live concert της Παρασκευής. Οι σπουδαστές θα ερμηνεύουν το τραγούδι τους ενώ γνωστοί καλλιτέχνες θα εμφανίζονται και θα τραγουδούν μαζί τους σε ντουέτα – έκπληξη.Οι κριτές και κυρίως οι τηλεθεατές θα αποφασίζουν για τις καλύτερες ερμηνείες. Στο τέλος του live concert η κριτική επιτροπή θα αναδεικνύει τους τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση για το επόμενο live ενώ οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους μία εβδομάδα για να ψηφίσουν τον τραγουδιστή που θέλουν να παραμείνει στο House of Fame La Academia.Είναι ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση! Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία αλλά και στην τηλεόραση. Είναι επικοινωνιακός, ευαίσθητος σε προσωπικά θέματα αλλά και αυστηρός όταν πρέπει. Θα βρίσκεται στο πλευρό των σπουδαστών για να τους ενθαρρύνει και να τους βοηθήσει να έχουν την καλύτερη απόδοση.Η αγαπημένη τραγουδίστρια είναι το πρόσωπο που θα βοηθάει τους σπουδαστές στην ερμηνεία του κάθε τραγουδιού μέσα από μαθήματα φωνητικής.Η Αμερικανίδα χορογράφος που έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας παγκοσμίως όπως Justin Timberlake, Black Eyed Peas, Maroon 5 είναι εκείνη που θα αναλάβει την προετοιμασία των σπουδαστών όταν θα ερμηνεύουν τραγούδι που απαιτεί χορό.Είναι γνωστός για τις συνεργασίες του με κορυφαία περιοδικά μόδας, Οίκους μόδας αλλά και για την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου που έφερε στην Ελλάδα την πρωτιά στην Eurovision. Ο διεθνούς φήμης style expert θα έχει την επιμέλεια της εμφάνισης του κάθε σπουδαστή επάνω στη σκηνή.Η αθλητικογράφος, παρουσιάστρια και Κλινική Ψυχολόγος θα είναι υπεύθυνη για τη σωστή διατροφή, την σωματική άσκηση και την ευεξία των σπουδαστών.Ο δρόμος προς τη δόξα θέλει ταλέντο, σκληρή δουλειά, πείσμα και επιμονή. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος και το έπαθλο που θα περιμένει τον καλύτερο σπουδαστή θα είναι ένα χρυσό συμβόλαιο με την Panik Records!