Ετεοκλής Παύλου: Η φωτογραφία της κόρης του με το πρόσθετο μέλος του και το μήνυμα

είναι δραστήριος στον προσωπικό του λογαριασμό στοκαι πρόσφατα δημοσίευσε μια φωτογραφία που απέσπασεΜε αφορμή τη, ο personal trainer θέλησε να στείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και το έκανε με τον πιο γλυκό τρόπο.Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στο προφίλ του μια φωτογραφία της κόρης του, στην οποία ποζάρει δίπλα στο πρόσθετο μέλος του και έστειλε το μήνυμα πως η αναπηρία δεν είναι ανικανότητα.“I choose not to place “DIS”, in my ability.“3/12 Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας” #worlddisabilityday”, έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που μοιράστηκε με τους followers του.