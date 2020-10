My Style Rocks: Η νέα παίκτρια είναι εστεμμένη και πρώην διαγωνιζόμενη του GNTM

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Άλλες δύο νέες παίκτριες έκαναν σήμερα την πρώτη τους εμφάνιση στο πλατό του My Style Rocks. O λόγος για τηκαι την. Η δεύτερη μάλιστα είχε κάνει το πέρασμά της από τις οντισιόν του GNTM . Διαβάστε περισσότερα για τις νέες παίκτριες του My Style Rocks παρακάτω...Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και εργάζεται ως make up artist και hair stylist. Ασχολείται με τη μουσική, έχει πτυχίο φωνητικής και παίζει πιάνο και κιθάρα. Από τα 15 της άρχισε να καταλαβαίνει ποιο είναι το στιλ που της ταιριάζει, ενώ το προσωπικό της στιλ θα το χαρακτήριζε alternative. Αγαπάει τα τατουάζ και το piercing και έχει αρκετά τατουάζ στο σώμα της που όλα συμβολίζουν κάτι διαφορετικό, ενώ σκουλαρίκια έχει μόνο στο πρόσωπό της. Αγαπάει τον εαυτό της όπως ακριβώς είναι και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δήλωσε συμμετοχή στο My Style Rocks. Μπορεί πολλές φορές να την κοιτάνε κάπως περίεργα, λόγω της εμφάνισής της, όμως αισθάνεται υπέροχα με τον εαυτό της. Θέλει να αποδείξει σε όλους ότι είναι ξεχωριστή για το στιλ και την προσωπικότητά της και πιστεύει πως μπορεί να είναι ακόμα και η νικήτρια τουΗ καταγωγή της είναι από τα Γιάννενα, όμως γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και εργάζεται ως μοντέλο. Για πολλά χρόνια έκανε πρωταθλητισμό στην κολύμβηση. Έπειτα σπούδασε παιδαγωγικά, όμως ακολούθησε το πάθος της για το μόντελινγκ. Το 2011 κατάφερε να ξεχωρίσει σε διαγωνισμό ομορφιάς και να κερδίσει την τέταρτη θέση. Ένας μεγάλος έρωτας τής έφερε ένα ξεχωριστό και μοναδικό δώρο, καθώς είναι μητέρα ενός κοριτσιού. Για εκείνη, είναι όλη της η ζωή. Έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλους σχεδιαστές μόδας και καταξιωμένους στιλίστες και έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της ξεχωριστό στιλ, το οποίο χαρακτηρίζει ως μίνιμαλ. Δήλωσε συμμετοχή στογιατί θέλει να δείξει στις συμπαίκτριές της, στους κριτές, αλλά και σε όλες τις τηλεθεάτριες τις στιλιστικές της ιδέες και προτάσεις. Είναι σίγουρη ότι μπορεί να είναι η νικήτρια του My Style Rocks γιατί έχει ένα μοναδικό στιλ και μια πολύ δυνατή προσωπικότητα.