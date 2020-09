Ο Ηρακλής του GNTM σε video clips της Φουρέιρα και των Alcatrash

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί ονα έχει κλέψεις τις καρδιές και τις εντυπώσεις στο GNTM , ωστόσο, τον έχουμε δει στις οθόνες μας πριν τον διαγωνισμό μοντέλων, καθώς έχει εμφανιστεί σε video clips της Ελένης Φουρέιρα και των Alcatrash. Με καταγωγή από τη Ρωσία και τη Νέα Γουινέα, ο κούκλος νεαρός θεωρείται ήδη από πολλούς ως φαβορί για τη νίκη.Πριν μπει στο, ο Ηρακλής είχε παίξει στο music video, τη συνεργασία κορυφής τηςμε τον θρυλικόκαι τον ταλαντούχο ράπερ. Το «Sirens», που κυκλοφόρησε από την Panik Records τον περσινό Απρίλιο, είναι επανεκτέλεση της διαχρονικής επιτυχίας «Sweet Dreams (Are Made of This)» των Eurythmics και «σάρωσε» σε digital streams και YouTube views παγκοσμίως.Λίγους μήνες πριν τον δούμε στο πλευρό της, ο Ηρακλής είχε πρωταγωνιστήσει σε ακόμα μία επιτυχία, αυτή τη φορά για το συγκρότημα, που επίσης κυκλοφόρησε από την Panik Records. Συγκεκριμένα, έπαιξε στο video της ερωτικής μπαλάντας, όπου, μάλιστα, έχει διαφορετικό hair look.