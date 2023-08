Αυξημένη είναι η ζήτηση σε rapid test και self test στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) η ζήτηση έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα με πολίτες κάθε ηλικίας να προσέρχονται στα φαρμακεία για να κάνουν το τεστ και να διαπιστώσουν εάν νοσούν από COVID-19.Αυξημένο είναι, δε, και το ποσοστό τηςτων τεστ, καθώς κατά μέσο όρο, σύμφων με τον ΦΣΘ, 5 στα 8 είναι θετικά στον κορωνοϊό «Η ζήτηση έχει εκτοξευτεί μετά την αργία του Δεκαπενταύγουστου και προέρχεται κυρίως από συμπολίτες μας που μόλις επέστρεψαν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Συνήθως εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, όπως πονόλαιμο και καταρροή και σπεύδουν στα φαρμακεία είτε για να τους κάνουμε εμείς rapid test είτε για να αγοράσουν self test και να το κάνουν μόνοι στο σπίτι τους, καθώς ανησυχούν και θέλουν να εξακριβώσουν εάν είναι θετικοί ή όχι στον κορωνοϊό», τονίζει ο πρόεδρος του, Διονύσιος Ευγενίδης.Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν φαρμακεία της πόλης μας όπου το τελευταίο διάστημα διενεργούνται κατά μέσο όρο 8 rapid tests ημερησίως, όταν πριν ένα μήνα δεν γινόταν ούτε ένα, ενώ σε άλλα οι πολίτες αγοράζουν έως και 20 self tests ημερησίως όταν πριν έπαιρναν μόλις 1-2, πρόσθεσε ο κ. Ευγενίδης ο οποίος διαβεβαίωσε, πάντως ότι προς το παρόν υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.Ο πρόεδρος τουτονίζει, τέλος, ότι «είναι σημαντικό να παραμένουμε προσεχτικοί και να τηρούμε απλούς καθημερινούς κανόνες, όπως η αποφυγή, όσο φυσικά είναι εφικτό, του συγχρωτισμού, ιδιαίτερα όταν εμφανίζουμε συμπτώματα, το καλό πλύσιμο και η απολύμανση των χεριών, το βήξιμο ή το φτέρνισμα στην εσωτερική πλευρά του αγκώνα μας».