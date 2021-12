«Καλπάζει» η μετάλλαξη Omicron - Παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτοξεύτηκαν τη Δευτέρα τα νέα, ημερήσιαανά τον κόσμο, σύμφωνα με δεδομένα του πανεπιστημίου Johns Hopkins και της υπηρεσίας Our World in Data, ωστόσο ο αριθμός των θανάτων δεν ακολουθεί την ίδια ανοδική τροχιά έως τώρα.Ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων περιστατικών ξεπέρασε τα, καθώς δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με την ιδιαίτερα μεταδοτική παραλλαγή. Η μοναδική φορά που είχαν διαπιστωθεί περισσότερα κρούσματα ήταν τον περσινό Δεκέμβριο, όταν η Τουρκία προσέθεσε ξαφνικά μεγάλο αριθμό προγενέστερων θετικών δειγμάτων, αφού έως τότε επί μήνες καταχωρούσε μόνο συμπτωματικούς ασθενείς, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.Σεβρέθηκε χθες και ο κυλιόμενος μέσος όρος επταημέρου, δείκτης ο οποίος επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων χωρίς να επηρεάζονται από στρεβλώσεις που μπορεί να προκαλέσουν ημέρες συναθροίσεων, όπως η παραμονή των Χριστουγέννων.Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα ο μέσος όρος επταημέρου ξεπέρασε τα 840.000 κρούσματα, τη στιγμή που μία εβδομάδα νωρίτερα είχε διαμορφωθεί στις 686.000 και στις αρχές Δεκεμβρίου μετά βίας υπερέβαινε τις 578.000.Όλα αυτά επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις ότι το κύμα της Omicron θα συνοδευτεί από μεγάλη διασπορά και μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν καταγράψει ρεκόρ κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες ενώ στιςτα κρούσματα έχουν υπερτριπλασιαστεί από την 1η Δεκεμβρίου και πλησιάζουν το ρεκόρ που χρονολογείται από τις αρχές του έτους, όπως φαίνεται στα στοιχεία του Our World in Data. Στην Κίνα, η οποία παραμένει εν πολλοίς κλειστή προς τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά τα ταξίδια, τα τοπικά συμπτωματικά κρούσματα αυξήθηκαν για τέταρτη διαδοχική μέρα τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.Παρά την ευρεία διασπορά του κορωνοϊού όμως, ο αριθμός των θανάτων που αποδίδονται στην Covid-19 δεν έχει αυξηθεί και παραμένει χαμηλότερος συγκριτικά με προηγούμενα κύματα της πανδημίας.Ενώ η επιστημονική κοινότητα εκτιμά ότι η Omicron γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς η κυρίαρχη παραλλαγή στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα μέσα Οκτωβρίου ο κυλιόμενος 7ήμερος μέσος όρος θανάτων παγκοσμίως κινείται γύρω από τις 7.000 απώλειες ανά ημέρα, δίχως να παρατηρούνται ιδιαίτερα μεγάλες διακυμάνσεις.Από την 1η Οκτωβρίου έως χθες, διάστημα σχεδόν τριών μηνών, ο 7ήμερος κυλιόμενος μέσος όρος θανάτων σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασε τις 8.000 μόνο στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ έκτοτε κινείται σχεδόν αδιάλειπτα πτωτικά, φτάνοντας χθες στις 6,43 χιλιάδες -αριθμός που αντιστοιχεί σε 0,82 απώλειες ανά εκατομμύριο.Σε γενικές γραμμές η αύξηση των θανάτων έχει μία μικρή χρονική διαφορά από την αύξηση των κρουσμάτων, όμως το χάσμα σε σχέση με προηγούμενα κύματα είναι εμφανές για την ώρα. Τον Απρίλιο, όταν η παραλλαγή Δέλτα εξαπλωνόταν σε πολλές χώρες, ο επταήμερος μέσος όρος θανάτων κυμαινόταν μεταξύ 11.000 και 13.000 ανά ημέρα. Κατά το κύμα του προηγούμενου χειμώνα, δηλαδή τον Δεκέμβριο 2020 και τον Ιανουάριο 2021, έχει ξεπεράσει ακόμα και τις 14.000 απώλειες.Πρόσφατες μελέτες στη Νότια Αφρική και στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι ηενδέχεται να χαρακτηρίζεται από μικρότερη νοσηρότητα σε σύγκριση με τη Δέλτα, οδηγώντας σε λιγότερες περιπτώσεις που χρήζουν νοσηλείας. Παρά ταύτα, κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων μπορεί εν τέλει να οδηγήσει σε επιβάρυνση των εθνικών συστημάτων υγείας.