Κορωνοϊός: 2.604 νέα κρούσματα - 1.066 στην Αττική και 286 στην Κρήτη - Κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Επιπλέοννέαανακοίνωσε σήμερα ο. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν επίσηςασθενών, ενώνοσηλεύονται. Στο κόκκινο παραμένει η, με 1.066 νέα κρούσματα, ενώ ανησυχία υπάρχει και για την Κρήτη, με 286 νέες μολύνσεις.Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, η γονιδιωματική ανάλυση σεδείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 10 Ιουνίου 2021 έως 12 Ιουλίου 2021 έδειξε ότι τααφορούσαν στη, που φαίνεται να κυριαρχεί των άλλων μεταλλάξεων.Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.604, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 469.042 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες.Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 131 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.325 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.Οι νέοι θάνατοι ασθενών μεείναι 5, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.875 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνωΟ αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 126 (60.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 89.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.774 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 173 (ημερήσια μεταβολή +7.45%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 138 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 41 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).Ανατολική Αττική: 118 κρούσματαΒόρειος Τομέας Αθηνών: 146 κρούσματαΔυτική Αττική: 41 κρούσματαΔυτικός Τομέας Αθηνών: 121 κρούσματαΚεντρικός Τομέα Αθηνών: 287 κρούσματαΝήσων: 19 κρούσματαΝότιος Τομέας Αθηνών: 152 κρούσματαΠειραιώς: 182 κρούσματαΘεσσαλονίκη: 243 κρούσματαΑναλυτικά η κατανομή των νέων κρουσμάτων σε όλη τη χώρα:Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 359 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 10 Ιουνίου 2021 έως 12 Ιουλίου 2021.Από τον έλεγχο των 359 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 334 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 21 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring). Εκ των 334 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 219 αφορούν στο στέλεχος Delta, 97 αφορούν στο Alpha, 16 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 21 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K).Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 23.015 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 19.517 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.633 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 865 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής. Μεταξύ των 19.517 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 75,24%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 11,12%, το Delta με ποσοστό 2,00% και το Beta με ποσοστό 0,76%.Από τα 2.633 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.471 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 49,11% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 21,23% στο Delta, 16,41% στο Alpha, 6,84% στο Beta, 0,15% στο C.36 και 0,11% στο Gamma. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 171 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 109 αφορούν στο Alpha, 47 στο Delta, 5 στο Beta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), 2 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο Kappa, 1 στο C.36, 1 στο B.1.623.Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.