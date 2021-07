Johnson & Johnson: Πόσο κρατά η ανοσία μετά τον εμβολιασμό - Tι έδειξε πρόσφατη έρευνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

παραμένει ακόμη καμε τοκατά του, σύμφωνα με νεότερη μελέτη.Η διάρκεια της ανοσίας έναντι τουμετά τον εμβολιασμό αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας, ιδιαίτερα μετά την ταχύτατη μετάδοση των νΠρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της χυμικής και κυτταρικής ανοσίας μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson – Janssen), στο πλέον έγκριτο διεθνές περιοδικό New England Journal of Medicine.Αν τα αντιγόνα (Ag) είναι ξένα (non self) τότε υπάρχει στον άνθρωπο CD4 Τ- Cell λεμφοκύτταρο ικανό για την αναγνώριση του κάθε αντιγονικού πεπτιδίου.Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνκαι(Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κυριότερα αποτελέσματα της μελέτης.Συνολικά μελετήθηκαν 20 άτομα που έλαβαν το εμβόλιο και 5 που έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo), όσον αφορά την ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 και την παραγωγή Τ-λεμφοκυττάρων έναντι του ιού, 8 μήνες μετά τη χορήγηση μιας δόσης του εμβολίου (σε 10 συμμετέχοντες) ή 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, για όσους έλαβαν σχήμα με δυο δόσεις (άλλοι 10 συμμετέχοντες). Μετρήθηκαν τα εξουδετερωτικά αντισώματα τόσο έναντι του αρχικού στελέχους της Wuhan (WA1/2020) όσο και έναντι των παραλλαγών το ιού B.1.1.7 (άλφα), B.1.617.1 (κάπα), B.1.617.2 (δέλτα), P.1 (γάμα), B.1.429 (έψιλον) και B.1.351 (βήτα).Ανιχνεύθηκανσε όλους τους λήπτες του εμβολίου την ημέρα 239 (8 μήνες μετά τον εμβολιασμό) έναντι του στελέχους WA1/2020 ανεξάρτητα με τη χορήγηση μιας ή δύο δόσεων του εμβολίου. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για τις παραλλαγές του ιού. Οι λήπτες μίας δόσης του εμβολίου είχαν ένα μέσο τίτλο εξουδετερωτικών αντισωμάτων 184 έναντι του αρχικού στελέχους WA1/2020, 158 έναντι της παραλλαγής άλφα, 171 έναντι της παραλλαγής κάπα, 107 έναντι της παραλλαγής δέλτα, 129 έναντι της παραλλαγής P.1 (γάμα), 87 έναντι της παραλλαγής έψιλον και 62 έναντι της παραλλαγής βήτα. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ αυτών που έλαβαν μια ή δυο δόσεις του εμβολίου, αν και η μελέτη δεν είχε τη στατιστική δύναμη να μας δώσει αυτή τη διαφορά.Επίσης παρατηρήθηκε ικανός αριθμός CD8+ και CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων έναντι του ιού σε όλους τους εμβολιασθέντες, 8 μήνες μετά τη λήψη του εμβολίου.Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι το εμβόλιο Ad26.COV2.S προκάλεσε παρατεταμένη παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων και Τ-λεμφοκυττάρων έναντι του κορωνοΐού, για τουλάχιστον 8 μήνες μετά τον εμβολιασμό. Επιπλέον, παρατηρήθηκε παραγωγή ικανού αριθμού εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι των παραλλαγών του SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένης της πιο μεταδοτικής παραλλαγής B.1.617.2 (δέλτα) και των μερικώς ανθεκτικών στην εξουδετέρωση παραλλαγών B.1.351 (βήτα) και P.1 (γάμα). Τα αποτελέσματα αυτά, υποστηρίζει περαιτέρω την αξία του εμβολίου Ad26.COV2.S για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πανδημίας Covid-19.Η χρήση του όρου χυμική ανοσία αποσκοπεί στο να δείξει ότι τα παραγόμενα προϊόντα αυτού του μηχανισμού ανοσίας (αντισώματα Abs) μπορούν να κυκλοφορούν στα υγρά του σώματος (χυμοί), όπως είναι το αίμα, το εξωκυττάριο υγρό και διάφορες εκκρίσεις οργάνων.Τα υπεύθυνα κύτταρα για την εκδήλωση της χυμικής ανοσίας είναι τα λεγόμενα Β-λεμφοκύτταραΗ χυμική ανοσία χρησιμεύει για την άμυνά των εξωγενών αντιγόνων δηλαδή των μικροοργανισμών που δεν εισέρχονται στο εσωτερικό των κυττάρων του οργανισμού μας (εξωκυττάρια βακτήρια) καθώς και εναντίον των τοξινών που παράγουν.