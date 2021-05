Πανδημία-Βραζιλία: Τα θύματα ξεπέρασαν τις 444.000 - Πρώτα κρούσματα της ινδικής παραλλαγής

Recebemos hoje a confirmação da presença da variante indiana da #Covid19 na tripulação do navio "MV SHANDONG da ZHI".

O Brasil identificou o 1º caso da variante indiana da Covid-19. A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou o fato após exame de amostras de um indiano, de 54 anos, tripulante do navio MV Shandong da Zhi. Cerca de 100 pessoas que tiveram contato com ele serão testadas e isoladas. pic.twitter.com/zqcXRUPp6e