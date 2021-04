Κορωνοϊός: Στο 90,2% των μεταλλαγμένων στελεχών η βρετανική μετάλλαξη από 4 Ιανουαρίου έως 25 Μαρτίου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ολοκληρώθηκε από τογια τιςη γονιδιωματική ανάλυση σεδείγματα που αφορούν στην περίοδοΤα δείγματα προέρχονται από τις ΠεριφέρειεςΑπό τον έλεγχο των, αναδείχθηκαν συνολικάμε στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC),με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα θετικό για Variant with deletion in S Gene.Ταμε στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος αφορούσαν τη βρετανική(Variant VOC_202012), ενώ από ταμε στελέχη VUI, τα 75 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ).Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 11 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδοΤα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των δειγμάτων αυτών δεν αναδείχθηκε κανένα δείγμα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (V0C) ή με στελέχη μεταλλάξεων υπό διερεύνηση(VUI).Συνολικά έχουν ταυτοποιηθείγια την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) καιγια την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα. Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.