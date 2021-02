Lockdown: Ανοιχτά τα ανθοπωλεία και σήμερα λόγω Αγίου Βαλεντίνου - Ποια καταστήματα και πώς λειτουργούν

Μοναδική εξαίρεση γίνεται στην μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για την σύντομη βόλτα κατοικιδίου γύρω από την μόνιμη κατοικία.



Το λιανεμπόριο έκλεισε, αλλά μόνο για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, χθες και σήμερα, Κυριακή, θα είναι ανοιχτά τα ανθοπωλεία με click away και click inside και ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μ. Η εξυπηρέτηση για όσους θέλουν να γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνιο θα γίνεται μόνο με ραντεβού. Η μετακίνηση θα γίνεται αποστέλλοντας μήνυμα sms με τον κωδικό «2» στον πενταψήφιο αριθμό «13033».

και η τηλεκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτική για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (με εξαίρεση την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν δια ζώσης στους Δήμους Θήρας και Μυκόνου, καθώς και τα σχολεία ειδικής αγωγής).

Επίσης, ανεστάλη

των κομμωτηρίων και των κουρείων, των κέντρων αισθητικής, καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των δικαστηρίων. Δεν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

τα καταστήματα τροφίμων, βενζινάδικα και τα φαρμακεία. Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν όπως και σε όλη την χώρα με την μέθοδο του take away και το delivery. Όσον αφορά το take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης)

Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων

Απαγόρευση πώλησης προϊόντων λιανεμπορίου

Δυνατότητα παραδόσεων delivery τις Κυριακές από σούπερ μάρκετ

Έτσι, ενώ στην Αττική, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων είναι

τις καθημερινές και

τα Σαββατοκύριακα,

Την Κυριακή μπορούν να λειτουργούν μόνο αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία κ.ο.κ. καθώς και τα σούπερ μάρκετ αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιών

Φαρμακεία και πρατήρια υγρών καυσίμων θα λειτουργούν με βάση το ισχύον καθεστώς (επιμερισμός εφημεριών, διανυκτερεύσεων κοκ). Επίσης τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν επί 24ωρο.

Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές έχουν περιθώριο

από τη στιγμή που θα λάβουν έγκριση μετακίνησης απ’ το

ή θα συντάξουν το σχετικό έντυπο μετακίνησης.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθημερινές από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. (σε Αχαΐα και Εύβοια και τις καθημερινές)

Υποχρεωτικός ο εξ αποστάσεως καθορισμός ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Καταναλωτής.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ.

Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία των καταστημάτων.

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται ημερησίως κατά την έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα, από τα οποία εξαιρούνται οι έκτακτες επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκίνητων.

Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα (9) άτομα.

Ωράριο λειτουργίας καθημερινές έως τις 08:30 μ.μ. και Σάββατα έως τις 5:30 μ.μ. (σε Αχαΐα και Εύβοια και τις καθημερινές).



Τι αλλάζει στα έντυπα μετακίνησης



Παράλληλα με νέα έντυπα μετακίνησης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι εργαζόμενοι. Ειδικότερα, από την ερχόμενη Δευτέρα 15/2 μπαίνει σε εφαρμογή νέο έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης στο «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας. Έτσι στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει δηλωθεί ως τηλεργαζόμενος το σύστημα δε θα επιτρέπει την έκδοση της βεβαίωσης μετακίνησης.



Από τα νέα έντυπα αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται:



α) σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας



β) τηλεργασίας και



γ) νόμιμης άδειας



και οι οποίοι θα μπορούν πλέον να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.



Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους. Για την ομαλή μετάβαση στα νέα έντυπα Βεβαίωσης Κίνησης του Εργαζόμενου δίνεται μεταβατικό διάστημα εφαρμογής και χρήσεως μέχρι και την 17/2/2021 και ώρα 06:00΄. Για το διάστημα από 15/2/2021 και ώρα 06.00΄ έως και 17/2/2021 και ώρα 05:59΄, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες – άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου.



Ανοίγουν ξανά τα κολυμβητήρια, αλλά όχι για όλους



Επίσης, την επαναλειτουργία των κολυμβητηρίων προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, μέσω Twitter. Σε ανάρτησή του, ο κ. Μαυρωτάς εξήγησε ότι στην αρχή θα λειτουργήσουν μόνο τα ανοικτά κολυμβητήρια με μεγάλη αραίωση, και μόνο για αθλητές και υποψήφιους γυμναστικών ακαδημιών και στρατιωτικών σχολών. Τα κολυμβητήρια της χώρας είναι κλειστά πάνω από τρεις μήνες. Σύμφωνα με τον υφυπουργό θα διεξάγονται τεστ Covid-19 σε εβδομαδιαία βάση.

Μετά από 100 ημέρες γίνεται το πρώτο βήμα επαναλειτουργίας των κολυμβητηρίων. Στην αρχή μόνο τα ανοικτά, με μεγάλη αραίωση (1 αθλούμενος ανά 25τ.μ.), μόνο για αθλητές σωματείων και υποψήφιους ΤΕΦΑΑ & Στρ. Σχολών, με εβδομαδιαίο τεστ COVID.

Οργανωμένα και ελεγχόμενα ξαναβουτάμε... pic.twitter.com/HgCTWUXqv8 — George Mavrotas (@Mavrogiorgos) February 13, 2021





Τρεις είναι οι περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται πλέον υπό καθεστώς αυστηρού lockdown , καθώς μετά την Αττική, προστέθηκαν η Αχαΐα και η Εύβοια.Η ζωή των κατοίκων στις περιοχές αυτές αλλάζει ριζικά, καθώς καλούνται να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους στις νέες συνθήκες που επικρατούν τόσο όσον αφορά τις ώρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κυκλοφορία,Σεκαιεπεβλήθη απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 έως τις 05:00, κάτι που ισχύει και για την Αττική, αλλά μόνο για τα Σαββατοκύριακα, αφού τις καθημερινές η απαγόρευση ξεκινά στις 21:00.