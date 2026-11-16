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Επέτειος Πολυτεχνείου: Πάνω από 5.000 αστυνομικοί επί ποδός για την πορεία της 17ης Νοεμβρίου, επιτήρηση με drones και ελικόπτερα
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πάνω από 5.000 αστυνομικοί επί ποδός για την πορεία της 17ης Νοεμβρίου, επιτήρηση με drones και ελικόπτερα
«Θα παρέχουμε οποιαδήποτε συνδρομή ζητηθεί», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας
Σε ισχύ βρίσκεται ο σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να αναμένεται να βρίσκονται επί ποδός στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της κορύφωσης των εκδηλώσεων την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου αναφερόμενη στα μέτρα ασφαλείας ξεκαθάρισε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24 ότι «οποιαδήποτε συνδρομή ζητηθεί από την Ελληνική Αστυνομία, φυσικά και θα την παρέχουμε».
Σημειώνεται πως οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν την Κυριακή, με τις πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου να ανοίγουν για το κοινό
Σύμφωνα με τον αστυνομικό σχεδιασμό, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τρίτη, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Στα μέτρα περιλαμβάνεται η χρήση drones και ελικοπτέρων της ΕΛΑΣ, τα οποία θα μεταδίδουν συνεχή εικόνα από αέρος στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Παράλληλα, αστυνομικοί με πολιτικά αναμένεται να πραγματοποιούν εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιοχές γύρω από πανεπιστημιακά ιδρύματα και κυρίως στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου αναφερόμενη στα μέτρα ασφαλείας ξεκαθάρισε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24 ότι «οποιαδήποτε συνδρομή ζητηθεί από την Ελληνική Αστυνομία, φυσικά και θα την παρέχουμε».
Σημειώνεται πως οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν την Κυριακή, με τις πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου να ανοίγουν για το κοινό
Σύμφωνα με τον αστυνομικό σχεδιασμό, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τρίτη, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Τα μέτρα ασφαλείας και η μεγάλη πορεία
Στα μέτρα περιλαμβάνεται η χρήση drones και ελικοπτέρων της ΕΛΑΣ, τα οποία θα μεταδίδουν συνεχή εικόνα από αέρος στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Παράλληλα, αστυνομικοί με πολιτικά αναμένεται να πραγματοποιούν εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιοχές γύρω από πανεπιστημιακά ιδρύματα και κυρίως στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
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