Συγκίνηση στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό: Ενός λεπτού σιγή και λευκά λουλούδια για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες
ΕΛΛΑΔΑ
Ζεφύρι Πυροσβέστες Νεκροί

Συγκίνηση στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό: Ενός λεπτού σιγή και λευκά λουλούδια για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες

Οι συνάδελφοι των δύο πυροσβεστών τίμησαν τη μνήμη τους – Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στο εγκαταλελειμμένο κτίριο

Συγκίνηση στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό: Ενός λεπτού σιγή και λευκά λουλούδια για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού απέτισαν σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, φόρο τιμής στους δύο συναδέλφους τους, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι.

Κρατώντας λευκά λουλούδια και με σκυμμένα κεφάλια, οι πυροσβέστες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δύο συναδέλφων τους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.

Οι δύο άνδρες ήταν ανάμεσα στους πρώτους πυροσβέστες που εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο, προκειμένου να ελέγξουν εάν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου, έχασαν τις αισθήσεις τους.

Συνάδελφοί τους κατάφεραν να τους ανασύρουν και ακολούθησε η μεταφορά τους στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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Υπό διερεύνηση οι συνθήκες θανάτου τους

Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο οι δύο πυροσβέστες να έπεσαν στο κενό από την εσωτερική σκάλα του εγκαταλελειμμένου κτηρίου.

Ο 44χρονος αρχιπυροσβέστης είχε πολυετή παρουσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ ο 23χρονος συνάδελφός του είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από το δυστύχημα.

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Η είδηση του θανάτου τους προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους συναδέλφους τους, ιδιαίτερα σε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας, με πυροσβέστες να στέκονται με σκυμμένα κεφάλια μπροστά στο κτίριο από το οποίο εξακολουθούσαν να βγαίνουν καπνοί, αποτύπωσαν το κλίμα που επικράτησε.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών αναμένουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους, ενώ η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται.

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