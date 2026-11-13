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«Εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;»: Συγκινεί η μητέρα του εθελοντή πυροσβέστη Παναγιώτη Πλεξίδα που έχασε τη ζωή του σε φωτιά στο Αγρίνιο
«Εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;»: Συγκινεί η μητέρα του εθελοντή πυροσβέστη Παναγιώτη Πλεξίδα που έχασε τη ζωή του σε φωτιά στο Αγρίνιο
Η Βαλάντη Ευπατρίδη που έγινε εθελόντρια πυροσβέστης μετά τον τραγικό θάνατο του γιου της το καλοκαίρι του 2020, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών
Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση της Βαλάντη Ευπατρίδη, της μητέρας του Παναγιώτη Πλεξίδα, του νεαρού εθελοντή αρχιπυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, τον Σεπτέμβριο του 2020, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Καινούργιο Αγρινίου.
Με αφορμή την Ημέρα Πεσόντων Πυροσβεστών και την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε την Πέμπτη (12/11) στην Παραβόλα στη μνήμη του, η μητέρα του άτυχου Παναγιώτη έστειλε μήνυμα εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας με το ερώτημα «εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;».
Επιλέγοντας κόκκινα γαρύφαλλα, που ήταν τα αγαπημένα του παιδιού της, η μητέρα του Παναγιώτη Πλεξούδα που έγινε και η ίδια εθελόντρια πυροσβέστης, γράφει στην ανάρτησή της: «Πάντα σου άρεσαν τα κόκκινα γαρύφαλλα... ήταν τα "δικά μας" λουλούδια.... Ήθελες πάντα να προστατεύεις το κάθε τι... Πονούσε η καρδούλα σου με ό,τι άσχημο και κακό γίνονταν στον κόσμο τούτο!!! Εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε????»
«Όχι Πανούλη μου δεν θα πω τίποτε άλλο γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήθελες.. Το μόνο που θα σου πω και δεν θα σταματήσω να λέω μέχρι να συναντηθούμε είναι το ΣΑΓΑΠΩ ΛΕΒΈΝΤΗ ΜΟΥ, ΨΥΧΉ ΤΗΣ ΨΥΧΉΣ ΜΟΥ....» καταλήγει στην ανάρτησή της η μητέρα του άτυχου εθελοντή πυροσβέστη.
Με αφορμή την Ημέρα Πεσόντων Πυροσβεστών και την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε την Πέμπτη (12/11) στην Παραβόλα στη μνήμη του, η μητέρα του άτυχου Παναγιώτη έστειλε μήνυμα εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας με το ερώτημα «εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;».
Επιλέγοντας κόκκινα γαρύφαλλα, που ήταν τα αγαπημένα του παιδιού της, η μητέρα του Παναγιώτη Πλεξούδα που έγινε και η ίδια εθελόντρια πυροσβέστης, γράφει στην ανάρτησή της: «Πάντα σου άρεσαν τα κόκκινα γαρύφαλλα... ήταν τα "δικά μας" λουλούδια.... Ήθελες πάντα να προστατεύεις το κάθε τι... Πονούσε η καρδούλα σου με ό,τι άσχημο και κακό γίνονταν στον κόσμο τούτο!!! Εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε????»
«Όχι Πανούλη μου δεν θα πω τίποτε άλλο γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήθελες.. Το μόνο που θα σου πω και δεν θα σταματήσω να λέω μέχρι να συναντηθούμε είναι το ΣΑΓΑΠΩ ΛΕΒΈΝΤΗ ΜΟΥ, ΨΥΧΉ ΤΗΣ ΨΥΧΉΣ ΜΟΥ....» καταλήγει στην ανάρτησή της η μητέρα του άτυχου εθελοντή πυροσβέστη.
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