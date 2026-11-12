Συνεχίζεται η δίκη της Μουρτζούκου για τα νεκρά βρέφη: Αρνούμαι τις κατηγορίες όπως μου τις αποδίδετε, είπε στο δικαστήριο

Η ακροαματική διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά τη διακοπή της προηγούμενης εβδομάδας, με τα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών να παραμένουν δρακόντεια





Απευθυνόμενη προς την έδρα του δικαστηρίου, δήλωσε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες όπως μου τις αποδίδετε».







«Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Δεν παύει να είναι παιδί, μου δεν παύει να το 'χω γεννήσει. Το θέμα είναι να δικαιωθούν οι ψυχές. Πιστεύω υπάρχουν κι άλλοι ένοχοι» είπε μεταξύ άλλων η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου εξερχόμενη από την αίθουσα.



Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:





«Δεν αποδέχεται τις κατηγορίες με τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται» τόνισε από την πλευρά του ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής.



Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:



Κλείσιμο



Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της δίκης αναμένεται να εξεταστούν περίπου 80 μάρτυρες, γεγονός που προμηνύει μια μακρά ακροαματική διαδικασία. Η δίκη διεκόπη και αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη (19/11).



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 26χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η πρώτη υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τα Χριστούγεννα του 2020, όταν, σύμφωνα με τις κατηγορίες, αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή της τότε συντρόφου της.



Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται επίσης ο θάνατος ενός βρέφους έξι μηνών, παιδιού φίλης της, στις 4 Φεβρουαρίου 2021.



Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου , για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.Απευθυνόμενη προς την έδρα του δικαστηρίου, δήλωσε: «».Όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν τόσο στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου.«Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Δεν παύει να είναι παιδί, μου δεν παύει να το 'χω γεννήσει. Το θέμα είναι να δικαιωθούν οι ψυχές. Πιστεύω υπάρχουν κι άλλοι ένοχοι» είπε μεταξύ άλλων η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου εξερχόμενη από την αίθουσα.«Δεν αποδέχεται τις κατηγορίες με τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται» τόνισε από την πλευρά του ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής.Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της δίκης αναμένεται να εξεταστούν περίπου 80 μάρτυρες, γεγονός που προμηνύει μια μακρά ακροαματική διαδικασία. Η δίκη διεκόπη και αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη (19/11).Σύμφωνα με το, η 26χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η πρώτη υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τα Χριστούγεννα του 2020, όταν, σύμφωνα με τις κατηγορίες, αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή της τότε συντρόφου της.Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται επίσης ο θάνατος ενός βρέφους έξι μηνών, παιδιού φίλης της, στις 4 Φεβρουαρίου 2021.

Οι άλλες δύο υποθέσεις αφορούν τα ίδια της τα παιδιά. Στις 19 Ιουνίου 2022 πέθανε η πρώτη κόρη της, σε ηλικία μόλις 19 ημερών, ενώ στις 17 Οκτωβρίου 2023 καταγράφηκε ο θάνατος και της δεύτερης κόρης της, η οποία ήταν δύο μηνών.