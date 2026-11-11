Δεν υπάρχει κανένα θέμα, τα παιδιά είναι καλά, λέει ο Ηλίας Καίσαρης για τη διαρροή στα Εκπαιδευτήρια
ΕΛΛΑΔΑ
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Παιδιά Νοσοκομείο Χλώριο Πισίνα

Δεν υπάρχει κανένα θέμα, τα παιδιά είναι καλά, λέει ο Ηλίας Καίσαρης για τη διαρροή στα Εκπαιδευτήρια

Ήταν χλώριο που με την ανάμειξη στον κάδο έκανε αυτή την έξαρση, ανέφερε - 13 μαθητές και 13 εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Δεν υπάρχει κανένα θέμα, τα παιδιά είναι καλά, λέει ο Ηλίας Καίσαρης για τη διαρροή στα Εκπαιδευτήρια
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Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ηλίας Καίσαρης, ενημερώνοντας για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, έπειτα από οσμή στον χώρο της πισίνας. Όπως διευκρίνισε, η οσμή προκλήθηκε από την ανάμειξη υλικών χλωρίου μέσα σε κάδο, χωρίς να έχει πέσει χλώριο στην πισίνα. Παρότι η οσμή ήταν ελαφριά, ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Ήταν χλώριο που με την ανάμειξη στον κάδο έκανε αυτή την έξαρση. Είναι το χλώριο, δεν μπήκε μέσα στην πισίνα, μπήκε στον κάδο», ανέφερε ο κ. Καίσαρης στο Orange Press. «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα θέμα. Το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών στον χώρο της πισίνας. Η οσμή ήταν ελαφριά αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο», ανέφερε.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, εκκενώθηκε το κτήριο του Δημοτικού και οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο κτήριο του Γυμνασίου – Λυκείου: «Εκκενώθηκε το κτήριο του Δημοτικού και ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτήριο του Γυμνασίου – Λυκείου. Το πρωτόκολλο προβλέπει το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική, τους πάντες. Κάποια παιδιά που ήταν πιο κοντά στο σημείο πήγαν προληπτικά στο Παίδων. Τα παιδιά είναι καλά».


Επιπλέον, πέντε εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Ο κ. Καίσαρης ανέφερε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει μαζί τους και πως όλοι είναι καλά. Τα παιδιά «προληπτικά πήγαν στο Παίδων και αυτό μας το συνέστησε το ΕΚΑΒ, ότι έτσι προβλέπεται».
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