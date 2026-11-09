Στο νοσοκομείο ένας από τους συλληφθέντες για το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη που φέσωσε με €206 εκατ. το Δημόσιο
Στο νοσοκομείο ένας από τους συλληφθέντες για το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη που φέσωσε με €206 εκατ. το Δημόσιο
Κατά πληροφορίες πρόκειται για έναν εκ των λογιστών που κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση
Στο νοσοκομείο εισήχθη ένας εκ των 18 συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη που φέσωσε το δημόσιο με πάνω από 206 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως είπε ο δικηγόρος του «έχω πληροφόρηση ότι ένας εκ των τριών εντολέων μου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο και η κατάστασή του του δεν είναι καλή», αν και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αφού του έγινε εισαγωγή στην παθολογική κλινική, βάσει του εργαστηριακού ελέγχου τα αποτελέσματα του οποίου είναι καλά, αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.
Κατά πληροφορίες πρόκειται για έναν εκ των λογιστών που κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση με τον δικηγόρο του να λέει ότι «έχει προ ετών συνταξιοδιότηθεί και είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση στην υγεία του».
Όπως πρόσθεσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου που εισήχθη στο νοσοκομείο, «λάβαμε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση καθώς το γραφείο της ανακρίτριας είναι γεμάτο με κούτες από τη διετή έρευνα που διεξήχθη».
«Θα απολογηθούμε μόνο με το διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες, αθροίστηκαν οι περιπτώσεις πρόσθεσε ο νομικός εκπρόσωπος των τριών εκ των κατηγορουμένων.
Όπως είπε ο δικηγόρος του «έχω πληροφόρηση ότι ένας εκ των τριών εντολέων μου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο και η κατάστασή του του δεν είναι καλή», αν και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αφού του έγινε εισαγωγή στην παθολογική κλινική, βάσει του εργαστηριακού ελέγχου τα αποτελέσματα του οποίου είναι καλά, αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.
Κατά πληροφορίες πρόκειται για έναν εκ των λογιστών που κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση με τον δικηγόρο του να λέει ότι «έχει προ ετών συνταξιοδιότηθεί και είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση στην υγεία του».
Όπως πρόσθεσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου που εισήχθη στο νοσοκομείο, «λάβαμε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση καθώς το γραφείο της ανακρίτριας είναι γεμάτο με κούτες από τη διετή έρευνα που διεξήχθη».
«Θα απολογηθούμε μόνο με το διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες, αθροίστηκαν οι περιπτώσεις πρόσθεσε ο νομικός εκπρόσωπος των τριών εκ των κατηγορουμένων.
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