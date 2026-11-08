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43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος Έλληνας ο Κωνσταντίνος Σταμούλης με χρόνο 2:17:37 και τρίτος ο αδερφός του
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος Έλληνας ο Κωνσταντίνος Σταμούλης με χρόνο 2:17:37 και τρίτος ο αδερφός του
Στη δεύτερη θέση των Ελλήνων ο Χαράλαμπος Πιτσώλης και στην τρίτη ο αδερφός του Ελληνα νικητή Νικόλαος Σταμούλης, και οι τρεις στη δεκάδα της γενικής κατάταξης
Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καλύπτοντας την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.
Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου κατέλαβε την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη, τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο με διαφορά 7 λεπτών και 34 δευτερολέπτων από τον νικητή του αγώνα, Αιθίοπα Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 2:10:03.
Δεύτερος Έλληνας τερμάτισε ο Χαράλαμπος Πιτσώλης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός, με επίδοση 2:18:58, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση της γενικής κατάταξης.
Την πρώτη τριάδα των Ελλήνων συμπλήρωσε ο αδερφός του αθλητή του κατέκτησε την πρώτη θέση, Νικόλαος Σταμούλης, επίσης του ΓΑΣ Αγρινίου, ο οποίος τερμάτισε δέκατος στη γενική κατάταξη με χρόνο 2:19:05, μόλις επτά δευτερόλεπτα πίσω από τον Πιτσώλη.
Στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο περσινός νικητής του Μαραθωνίου Παναγιώτης Καραΐσκος με χρόνο 02:20:43.
Σταμούλης: «Είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα τον στόχο μου»
Ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου κατέλαβε την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη, τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο με διαφορά 7 λεπτών και 34 δευτερολέπτων από τον νικητή του αγώνα, Αιθίοπα Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 2:10:03.
Δεύτερος Έλληνας τερμάτισε ο Χαράλαμπος Πιτσώλης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός, με επίδοση 2:18:58, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση της γενικής κατάταξης.
Την πρώτη τριάδα των Ελλήνων συμπλήρωσε ο αδερφός του αθλητή του κατέκτησε την πρώτη θέση, Νικόλαος Σταμούλης, επίσης του ΓΑΣ Αγρινίου, ο οποίος τερμάτισε δέκατος στη γενική κατάταξη με χρόνο 2:19:05, μόλις επτά δευτερόλεπτα πίσω από τον Πιτσώλη.
Στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο περσινός νικητής του Μαραθωνίου Παναγιώτης Καραΐσκος με χρόνο 02:20:43.
Σταμούλης: «Είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα τον στόχο μου»
Ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου και να κερδίσω τον αγώνα μου» τόνισε ο Κώστας Σταμούλης αφιερώνοντας τη νίκη του στην οικογένειά του.
«Πήγε πάρα πολύ καλά η προετοιμασία. Από το καλοκαίρι πήγαν όλα καλά, όλες οι προπονήσεις πήγαν τέλεια, είχανε βγει πιο καλές προπονήσεις σε σχέση με πέρσι και περίμενα ότι θα είμαι στην τριάδα και γιατί όχι και πρώτος» πρόσθεσε.
«Πήγε πάρα πολύ καλά η προετοιμασία. Από το καλοκαίρι πήγαν όλα καλά, όλες οι προπονήσεις πήγαν τέλεια, είχανε βγει πιο καλές προπονήσεις σε σχέση με πέρσι και περίμενα ότι θα είμαι στην τριάδα και γιατί όχι και πρώτος» πρόσθεσε.
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