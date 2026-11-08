43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος Έλληνας ο Κωνσταντίνος Σταμούλης με χρόνο 2:17:37 και τρίτος ο αδερφός του

Στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο περσινός νικητής του Μαραθωνίου Παναγιώτης Καραΐσκος με χρόνο 02:20:43.Ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου και να κερδίσω τον αγώνα μου» τόνισε ο Κώστας Σταμούλης αφιερώνοντας τη νίκη του στην οικογένειά του.«Πήγε πάρα πολύ καλά η προετοιμασία. Από το καλοκαίρι πήγαν όλα καλά, όλες οι προπονήσεις πήγαν τέλεια, είχανε βγει πιο καλές προπονήσεις σε σχέση με πέρσι και περίμενα ότι θα είμαι στην τριάδα και γιατί όχι και πρώτος» πρόσθεσε.