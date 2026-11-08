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43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτη Ελληνίδα η Νούλα, ξέσπασε σε λυγμούς η δεύτερη Κοκκόρου στον τερματισμό, δείτε βίντεο
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτη Ελληνίδα η Νούλα, ξέσπασε σε λυγμούς η δεύτερη Κοκκόρου στον τερματισμό, δείτε βίντεο
Στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης η Νούλα με χρόνο 2:35:13, δεύτερη Ελληνίδα η Κοκκόρου με 2:36:28
Η Σταματία Νούλα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ολοκληρώνοντας την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 35 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.
Η αθλήτρια του ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908 κατέλαβε την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών, τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο με διαφορά 5 λεπτών και 9 δευτερολέπτων από τη νικήτρια του αγώνα, Αιθιόπισσα Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα, η οποία σημείωσε χρόνο 2:30:04.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή του τερματισμού της Κοκκόρου, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά από τη γραμμή τερματισμού, μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς της.
Οι δύο πρώτες Ελληνίδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με διαφορά ενός λεπτού και 15 δευτερολέπτων.
Στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης των γυναικών και τρίτη μεταξύ των Ελληνίδων τερμάτισε η Δάφνη-Ευτυχία Λαβασά του ΑΟ Βουλιαγμένης, με επίδοση 2:45:06.
Ακολούθησε η Γεωργία Κανούτα του ΑΚΟ Λεβαδειάς, η οποία κατέλαβε την ένατη θέση με χρόνο 2:45:40, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσε η Ξένη Κατσιμαντού-Φιλιπποπούλου της ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς, με χρόνο 2:46:02.
Η αθλήτρια του ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908 κατέλαβε την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών, τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο με διαφορά 5 λεπτών και 9 δευτερολέπτων από τη νικήτρια του αγώνα, Αιθιόπισσα Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα, η οποία σημείωσε χρόνο 2:30:04.
Δεύτερη Ελληνίδα τερμάτισε η Αθανασία Κοκκόρου, η οποία αγωνίζεται με το Πολεμικό Ναυτικό (ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), σημειώνοντας χρόνο 2:36:28 και καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή του τερματισμού της Κοκκόρου, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά από τη γραμμή τερματισμού, μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς της.
Οι δύο πρώτες Ελληνίδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με διαφορά ενός λεπτού και 15 δευτερολέπτων.
Στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης των γυναικών και τρίτη μεταξύ των Ελληνίδων τερμάτισε η Δάφνη-Ευτυχία Λαβασά του ΑΟ Βουλιαγμένης, με επίδοση 2:45:06.
Οι υπόλοιπες Ελληνίδες στην πρώτη δεκάδα
Ακολούθησε η Γεωργία Κανούτα του ΑΚΟ Λεβαδειάς, η οποία κατέλαβε την ένατη θέση με χρόνο 2:45:40, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσε η Ξένη Κατσιμαντού-Φιλιπποπούλου της ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς, με χρόνο 2:46:02.
Οι πέντε πρώτες Ελληνίδες του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
Σταματία Νούλα (ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908): 2:35:13, 6η στη γενική κατάταξη
Αθανασία Κοκκόρου (Πολεμικό Ναυτικό / ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης): 2:36:28, 7η στη γενική κατάταξη
Δάφνη-Ευτυχία Λαβασά (ΑΟ Βουλιαγμένης): 2:45:06, 8η στη γενική κατάταξη
Γεωργία Κανούτα (ΑΚΟ Λεβαδειάς): 2:45:40, 9η στη γενική κατάταξη
Ξένη Κατσιμαντού-Φιλιπποπούλου (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς): 2:46:02, 10η στη γενική κατάταξη
Οι πέντε Ελληνίδες κατέλαβαν διαδοχικά τις θέσεις από την έκτη έως τη δέκατη στη γενική κατάταξη των γυναικών του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.
Σταματία Νούλα (ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908): 2:35:13, 6η στη γενική κατάταξη
Αθανασία Κοκκόρου (Πολεμικό Ναυτικό / ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης): 2:36:28, 7η στη γενική κατάταξη
Δάφνη-Ευτυχία Λαβασά (ΑΟ Βουλιαγμένης): 2:45:06, 8η στη γενική κατάταξη
Γεωργία Κανούτα (ΑΚΟ Λεβαδειάς): 2:45:40, 9η στη γενική κατάταξη
Ξένη Κατσιμαντού-Φιλιπποπούλου (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς): 2:46:02, 10η στη γενική κατάταξη
Οι πέντε Ελληνίδες κατέλαβαν διαδοχικά τις θέσεις από την έκτη έως τη δέκατη στη γενική κατάταξη των γυναικών του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.
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