43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτη Ελληνίδα η Νούλα, ξέσπασε σε λυγμούς η δεύτερη Κοκκόρου στον τερματισμό, δείτε βίντεο

Οι πέντε πρώτες Ελληνίδες του 43ου Αυθεντικού ΜαραθωνίουΣταματία Νούλα (ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908): 2:35:13, 6η στη γενική κατάταξηΑθανασία Κοκκόρου (Πολεμικό Ναυτικό / ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης): 2:36:28, 7η στη γενική κατάταξηΔάφνη-Ευτυχία Λαβασά (ΑΟ Βουλιαγμένης): 2:45:06, 8η στη γενική κατάταξηΓεωργία Κανούτα (ΑΚΟ Λεβαδειάς): 2:45:40, 9η στη γενική κατάταξηΞένη Κατσιμαντού-Φιλιπποπούλου (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς): 2:46:02, 10η στη γενική κατάταξηΟι πέντε Ελληνίδες κατέλαβαν διαδοχικά τις θέσεις από την έκτη έως τη δέκατη στη γενική κατάταξη των γυναικών του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.