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Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Η ασυδοσία των funds πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Η ασυδοσία των funds πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα
Ο ΔΣΑ σημειώνει πως απαιτούνται αυστηροί κανόνες για την εποπτεία των φορέων, τη διαφάνεια και την πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών
Πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds) σε βάρος δανειοληπτών - οφειλετών, επισημαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την απόσυρση από την κυβέρνηση του άρθρου 23 του νομοσχεδίου με το οποίο αποδυναμωνόταν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών έναντι των Τραπεζών, των servicers και των funds.
Παράλληλα, ο ΔΣΑ υπογραμμίζει ότι ανάλογες ρυθμίσεις δεν έχουν θέση στο Κράτος Δικαίου και η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων μερών και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προσθέτει: «Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταργηθεί και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4738/2020, όπως ισχύει μετά τον Ν. 5313/2026 που καθιστά εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρέους στον εξωδικαστικό μηχανισμό».
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΔΣΑ έχει ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόσυρση του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο προβλεπόταν η θεσμοθέτηση τίτλου εκτελεστού αποκλειστικά και μόνο με ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνία ρύθμισης) μεταξύ Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και δανειοληπτών.
Τέτοιες ρυθμίσεις δεν έχουν θέση στο Κράτος Δικαίου. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων μερών και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταργηθεί και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4738/2020, όπως ισχύει μετά τον Ν. 5313/2026 που καθιστά εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρέους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Το Δ.Σ. του ΔΣΑ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία του για την μη πρόσκληση των θεσμικών οργάνων του δικηγορικού σώματος στην ακρόαση φορέων στη Βουλή κατά τη συζήτηση του άνω νομοσχεδίου, παρά το γεγονός ότι στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των δικηγορικών συλλόγων συμπεριλαμβάνεται και η παρέμβαση για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αυτού.
Περαιτέρω, δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής οι καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων σε βάρος δανειοληπτών- οφειλετών, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά.
Απαιτούνται αυστηροί κανόνες για την εποπτεία των φορέων αυτών, τη διαφάνεια και την πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών - που αποτελούν σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας- με απρόσκοπτη πρόσβασή τους στα στοιχεία που τους αφορούν.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες και δράσεις του για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων των οικονομικώς ευάλωτων συμπολιτών μας. Αποτελεί θεσμική του υποχρέωση.
Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετάσχει ενεργά και στην Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για το δικαίωμα στη στέγη και την κατοικία την 11η Νοεμβρίου 2026, ως ένδειξη της διαρκούς εγρήγορσης του δικηγορικού σώματος για την προστασία του σημαντικού αυτού κοινωνικού δικαιώματος».
Παράλληλα, ο ΔΣΑ υπογραμμίζει ότι ανάλογες ρυθμίσεις δεν έχουν θέση στο Κράτος Δικαίου και η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων μερών και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προσθέτει: «Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταργηθεί και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4738/2020, όπως ισχύει μετά τον Ν. 5313/2026 που καθιστά εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρέους στον εξωδικαστικό μηχανισμό».
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΔΣΑ έχει ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόσυρση του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο προβλεπόταν η θεσμοθέτηση τίτλου εκτελεστού αποκλειστικά και μόνο με ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνία ρύθμισης) μεταξύ Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και δανειοληπτών.
Τέτοιες ρυθμίσεις δεν έχουν θέση στο Κράτος Δικαίου. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων μερών και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταργηθεί και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4738/2020, όπως ισχύει μετά τον Ν. 5313/2026 που καθιστά εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρέους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Το Δ.Σ. του ΔΣΑ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία του για την μη πρόσκληση των θεσμικών οργάνων του δικηγορικού σώματος στην ακρόαση φορέων στη Βουλή κατά τη συζήτηση του άνω νομοσχεδίου, παρά το γεγονός ότι στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των δικηγορικών συλλόγων συμπεριλαμβάνεται και η παρέμβαση για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αυτού.
Περαιτέρω, δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής οι καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων σε βάρος δανειοληπτών- οφειλετών, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά.
Απαιτούνται αυστηροί κανόνες για την εποπτεία των φορέων αυτών, τη διαφάνεια και την πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών - που αποτελούν σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας- με απρόσκοπτη πρόσβασή τους στα στοιχεία που τους αφορούν.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες και δράσεις του για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων των οικονομικώς ευάλωτων συμπολιτών μας. Αποτελεί θεσμική του υποχρέωση.
Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετάσχει ενεργά και στην Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για το δικαίωμα στη στέγη και την κατοικία την 11η Νοεμβρίου 2026, ως ένδειξη της διαρκούς εγρήγορσης του δικηγορικού σώματος για την προστασία του σημαντικού αυτού κοινωνικού δικαιώματος».
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