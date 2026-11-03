Δύο χρόνια ελληνικό FBI: Εξαρθρώθηκαν 260 εγκληματικές οργανώσεις, 3.300 συλλήψεις και υποθέσεις με ζημιά άνω των 500 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

«Γενέθλια» για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος - Τι πέτυχε η Υπηρεσία στα δύο χρόνια λειτουργίας της





Η τελετή για τα δύο χρόνια λειτουργίας της ΔΑΟΕ, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα παρουσιαστούν στοιχεία από τη θετική μέχρι σήμερα, δράση της υπηρεσίας.







Το σκεπτικό, όπως τονίζει, ήταν ότι, «το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και στερεί πολύτιμους πόρους από την κοινωνία και η αντιμετώπισή του απαιτεί πολιτική βούληση, ισχυρούς θεσμούς, εξειδικευμένες υπηρεσίες και καθημερινή, συστηματική δουλειά».



‘Όπως ανέφερε επίσης, ο υπουργός σε χθεσινή συνέντευξη του «το κράτος ήταν ανοργάνωτο και όταν είναι το κράτος ανοργάνωτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα».







Για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και της οργάνωσης της ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αξιοποιήθηκε εμπειρία προηγμένων ευρωπαϊκών και διεθνών αστυνομικών οργανισμών.



Εξαρθρώθηκαν 260 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με έδρα την Αθήνα και υποδιεύθυνση στη Θεσσαλονίκη και προσφάτως και στην Κρήτη, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 21 Οκτωβρίου 2024, απαρτίζεται από εξειδικευμένες υπηρεσίες, στελεχώθηκε με την αφρόκρεμα των αστυνομικών κυρίως της Ασφάλειας, διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία και τη δυνατότητα να διεισδύει σε σύνθετα εγκληματικά δίκτυα.



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Όσον αφορά τα αποτελέσματα της δράσης της ΔΑΟΕ μέχρι σήμερα -που συζητήθηκε και συζητείται έντονα τελευταία, μετά την εξιχνίαση των δύο μεγάλων υποθέσεων



Ειδικότερα, από ενάρξεως λειτουργίας της ΔΑΟΕ, τόσο η κεντρική υπηρεσία, όσο και οι περιφερειακές της μονάδες (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, επιλήφθηκαν συνολικώς σε περισσότερες από 1.500 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο των υποθέσεων που εξιχνιάσθηκαν, αποδόθηκαν κατηγορίες σε περίπου 5.500 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη περίπου 3.300, ενώ εξ’ αυτών οι 814 προφυλακίστηκαν.



Κατά το παραπάνω διάστημα από τη ΔΑΟΕ αποδομήθηκαν συνολικά 260 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, που δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στη διακίνηση ναρκωτικών, στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, ληστειών και απατών, αλλά και λαθρεμπόριο, ανθρωποκτονίες, υποθέσεις της Greek mafia, αθλητική βία και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων. Ειδικά για το τελευταίο, όπως αναφέρεται στα στοιχεία, αποτέλεσμα της δράσης της ΔΑΟΕ ήταν η μείωση της κατανάλωσης λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα κατά 10% εν αντιθέσει με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η κατανάλωση αυξήθηκε.



Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία , γιορτάζουν σήμερα τα δύο χρόνια λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ή -όπως συνηθίζεται να αποκαλείται- του ελληνικού FBI , που συμπληρώθηκαν στις 21 Οκτωβρίου και συνδέθηκε με την αποκάλυψη και εξιχνίαση ιδιαίτερα μεγάλων υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες είχαν ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.Η τελετή για τα δύο χρόνια λειτουργίας της ΔΑΟΕ,, θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα παρουσιαστούν στοιχεία από τη θετική μέχρι σήμερα, δράση της υπηρεσίας.Μιας υπηρεσίας που όπως αναφέρει, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά του Σαββάτου, αποτελούσε για τον ίδιο «στρατηγικό στόχο και ένα όραμα πολλών ετών», που υλοποίησε αμέσως μετά την επιστροφή του στο υπουργείο, σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.Το σκεπτικό, όπως τονίζει, ήταν ότι, «το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και στερεί πολύτιμους πόρους από την κοινωνία και η αντιμετώπισή του απαιτεί πολιτική βούληση, ισχυρούς θεσμούς, εξειδικευμένες υπηρεσίες και καθημερινή, συστηματική δουλειά».‘Όπως ανέφερε επίσης, ο υπουργός σε χθεσινή συνέντευξη του «το κράτος ήταν ανοργάνωτο και όταν είναι το κράτος ανοργάνωτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα».Για αυτό, δημιουργήθηκε ένα «απαράμιλλο θεσμικό πλαίσιο» για τη λειτουργία της ΔΑΟΕ, από δύο δικαστές και έμπειρους αξιωματικούς, οι οποίοι υπηρετούν σήμερα στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Επικεφαλής είναι ο υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, ένας αξιωματικός με μεγάλη εμπειρία στη δίωξη του εγκλήματος σε όλα τα επίπεδα και αναγνωρισμένες διοικητικές ικανότητες σε δύσκολα πόστα.Για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και της οργάνωσης της ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αξιοποιήθηκε εμπειρία προηγμένων ευρωπαϊκών και διεθνών αστυνομικών οργανισμών.Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με έδρα την Αθήνα και υποδιεύθυνση στη Θεσσαλονίκη και προσφάτως και στην Κρήτη, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 21 Οκτωβρίου 2024, απαρτίζεται από εξειδικευμένες υπηρεσίες, στελεχώθηκε με την αφρόκρεμα των αστυνομικών κυρίως της Ασφάλειας, διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία και τη δυνατότητα να διεισδύει σε σύνθετα εγκληματικά δίκτυα.Όπως υπογραμμίζει ο κ. Χρυσοχοΐδης σε αυτήν την προσπάθεια, οι αξιωματικοί και όλα τα στελέχη της Δ.Α.Ο.Ε. έχουν αμέριστη στήριξη στο έργο τους. «Η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος, είναι μάχη για μια δικαιότερη Ελλάδα», σημειώνει ο υπουργός.Όσον αφορά τα αποτελέσματα της δράσης της ΔΑΟΕ μέχρι σήμερα -που συζητήθηκε και συζητείται έντονα τελευταία, μετά την εξιχνίαση των δύο μεγάλων υποθέσεων της «πίτσας FAN» και της εγκληματικής οργάνωσης πίσω από την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο» - φαίνεται πως δικαιώνουν την ύπαρξη της, αν λάβει κανείς υπόψη του τον απολογισμό του έργου της, μέχρι και την 26/10.Ειδικότερα, από ενάρξεως λειτουργίας της ΔΑΟΕ, τόσο η κεντρική υπηρεσία, όσο και οι περιφερειακές της μονάδες (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, επιλήφθηκαν συνολικώς σε περισσότερες από 1.500 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο των υποθέσεων που εξιχνιάσθηκαν, αποδόθηκαν κατηγορίες σε περίπου 5.500 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ εξ’ αυτών οι 814 προφυλακίστηκαν.Κατά το παραπάνω διάστημα από τη ΔΑΟΕ αποδομήθηκαν συνολικά 260 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, που δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στη διακίνηση ναρκωτικών, στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, ληστειών και απατών, αλλά και λαθρεμπόριο, ανθρωποκτονίες, υποθέσεις της Greek mafia, αθλητική βία και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων. Ειδικά για το τελευταίο, όπως αναφέρεται στα στοιχεία, αποτέλεσμα της δράσης της ΔΑΟΕ ήταν η μείωση της κατανάλωσης λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδαπου η κατανάλωση αυξήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων οι οποίες αποδομήθηκαν από την ΔΑΟΕ, η ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τα πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ.