Σε εξέλιξη οι απολογίες των συλληφθέντων για το «Χωριάτικο»: Τρεις προφυλακίσεις, το απόγευμα στην ανακρίτρια ο Γιαννακόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε εξέλιξη οι απολογίες των συλληφθέντων για το «Χωριάτικο»: Τρεις προφυλακίσεις, το απόγευμα στην ανακρίτρια ο Γιαννακόπουλος

Σήμερα οι απολογίες των πρώτων 30 κατηγορουμένων -  Ο φερόμενος ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής θα υποστηρίξει ότι η εμπλοκή του με την υπόθεση αφορά μόνο διαφορές φορολογικής φύσης

Σε εξέλιξη οι απολογίες των συλληφθέντων για το «Χωριάτικο»: Τρεις προφυλακίσεις, το απόγευμα στην ανακρίτρια ο Γιαννακόπουλος
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των 59 συλληφθέντων για την υπόθεση «Χωριάτικο». Σήμερα αναμένονται οι απολογίες των πρώτων 30 κατηγορουμένων.

Έως τώρα έχουν κριθεί προφυλακιστέοι τρεις εμπλεκόμενοι. Έχουν ακόμη απολογηθεί τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους έχει επιβληθεί και εγγυοδοσία.

Ο φερόμενος ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος, ο 57χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, με το προσωνύμιο «Mr Χωριάτικο» αναμένεται το απόγευμα να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί για σωρεία κακουργηματικών πράξεων μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Πάντως, ο φερόμενος ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής θα υποστηρίξει ότι η εμπλοκή του με την υπόθεση αφορά μόνο διαφορές φορολογικής φύσης και ότι προτίθεται να πληρώσει τα ποσά που θα καταλογιστούν. Παράλληλα, φέρεται ότι θα αρνηθεί το υπόλοιπο κατηγορητήριο που αναφέρεται σε συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.ά.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσει μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που του αναλογούν. Το Δημόσιο δε θα υποστεί καμιά ζημιά» θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός του 57χρονου.

Για αύριο έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των υπολοίπων 29 κατηγορουμένων. Όμως, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων έχουν οριστεί εκτός από την ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία και δύο επίκουροι ανακριτές.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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