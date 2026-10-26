Αναβλήθηκε η δίκη της 41χρονης που δηλητηρίαζε τον πρώην της με ατροπίνη - «Ζητήσαμε να αναβαθμιστεί η κατηγορία», λέει ο γιατρός

Ο στρατιωτικός γιατρός δήλωσε ότι το δικαστήριο αποφάσισε να επικοινωνεί με την πρώην σύζυγό του μόνο για θέματα που αφορούν το παιδί τους