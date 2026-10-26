Σχολεία Γκράβας: Στο τέλος της εβδομάδας οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία τους

Η επιστροφή των μαθητών εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ελέγχων και των τεχνικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες





Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, στην αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορέσουν οι μαθητές να επιστρέψουν με φυσική παρουσία στις σχολικές αίθουσες.



Χάρη Δούκα, στις 25 Οκτωβρίου, πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο προς το τέλος της εβδομάδας, αφού ολοκληρωθούν οι πρόσθετοι έλεγχοι και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στις τεχνικές μελέτες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής των μαθητών.



Τι έδειξαν οι έλεγχοι για την ύποπτη οσμή Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τη σχολική κοινότητα από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν, σύμφωνα με αναφορές γονέων και εκπαιδευτικών, έγινε αντιληπτή έντονη οσμή στους χώρους του συγκροτήματος. Στις 2 Οκτωβρίου, μετά από νέα αναφορά, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των μαθητών από τους χώρους του σχολείου.



Οι πρώτοι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η επανεμφάνιση της οσμής και η ανησυχία της σχολικής κοινότητας οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Ακολούθησαν τεχνικές επιθεωρήσεις από εξειδικευμένα συνεργεία, ενώ στη διαδικασία ενεπλάκησαν η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου, η Πυροσβεστική και, στη συνέχεια, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).



δεν κατέδειξαν διαρροή φυσικού αερίου κατά το χρονικό διάστημα των μετρήσεων.



Η διαπίστωση αυτή, ωστόσο, δεν ισοδυναμούσε με πλήρη πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων. Στην ίδια τεχνική τεκμηρίωση καταγράφονταν αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και των μελετών που είχαν παραδοθεί στους ελεγκτές, γεγονός που δεν επέτρεπε την έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών δοκιμής αντοχής και στεγανότητας. Ως εκ τούτου, στην έκθεση επισημαινόταν ότι η εγκατάσταση δεν έπρεπε να επανατροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και αξιολογηθεί συνολικά η ασφαλής λειτουργία των λεβητοστασίων.



Το πόρισμα του ΤΕΕ και τα ερωτήματα για τις εγκαταστάσεις Νέα δεδομένα προέκυψαν μετά την αυτοψία και τους ελέγχους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο εξέτασε τις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.



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Όπως επισημαίνεται, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην αναζήτηση της αιτίας μιας οσμής αλλά αφορά και την επαλήθευση ότι οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και φυσικού αερίου είναι κατάλληλες για χρήση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Η ανάγκη για πρόσθετους ελέγχους και εργασίες αποκατάστασης είναι ο λόγος για τον οποίο η επιστροφή των μαθητών δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, ακόμη και αν δεν καταγράφεται πλέον η επίμαχη οσμή. Παράλληλα, παραμένει σημαντικό να διευκρινιστεί η προέλευση του περιστατικού, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναστάτωση της σχολικής κοινότητας.



Ποια είναι η πιθανή προέλευση της οσμής Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν είναι τι προκάλεσε την οσμή που έγινε αντιληπτή στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με εργασίες συγκόλλησης και στεγανοποίησης στην οροφή του κτηρίου.



Όπως είπε, κατά τη διάρκεια τέτοιων εργασιών χρησιμοποιούνται υλικά και ουσίες που ενδέχεται να δημιουργήσουν οσμές οι οποίες θυμίζουν εκείνες του αερίου. Μεταξύ των πιθανών πηγών, που ανέφερε ήταν το προπάνιο που χρησιμοποιείται σε εργασίες συγκόλλησης, καθώς και υλικά μόνωσης που θερμαίνονται κατά την εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, προβλέπονται πρόσθετοι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων με ειδικό όχημα, που διαθέτει εξοπλισμό εντοπισμού μεθανίου σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα για την πιθανή παρουσία αερίου και να αποκλειστούν εναλλακτικές πηγές του προβλήματος.

Σε νέα φάση εισέρχεται η υπόθεση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων στο συγκρότημα της Γκράβας , μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή που παρέπεμπε σε αέριο και την ολοκλήρωση διαδοχικών τεχνικών ελέγχων. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, στην αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορέσουν οι μαθητές να επιστρέψουν με φυσική παρουσία στις σχολικές αίθουσες.Σύμφωνα με τις νεότερες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων,στις 25 Οκτωβρίου, πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο προςαφού ολοκληρωθούν οι πρόσθετοι έλεγχοι και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στις τεχνικές μελέτες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής των μαθητών.Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τη σχολική κοινότητα από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν, σύμφωνα με αναφορές γονέων και εκπαιδευτικών, έγινε αντιληπτή έντονη οσμή στους χώρους του συγκροτήματος. Στις 2 Οκτωβρίου, μετά από νέα αναφορά, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των μαθητών από τους χώρους του σχολείου.Οι πρώτοι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η επανεμφάνιση της οσμής και η ανησυχία της σχολικής κοινότητας οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Ακολούθησαν τεχνικές επιθεωρήσεις από εξειδικευμένα συνεργεία, ενώ στη διαδικασία ενεπλάκησαν η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου, η Πυροσβεστική και, στη συνέχεια, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου, οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στις δύο εγκαταστάσεις που εξετάστηκανκατά το χρονικό διάστημα των μετρήσεων.Η διαπίστωση αυτή, ωστόσο, δεν ισοδυναμούσε με πλήρη πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων. Στην ίδια τεχνική τεκμηρίωση καταγράφονταν αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και των μελετών που είχαν παραδοθεί στους ελεγκτές, γεγονός που δεν επέτρεπε την έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών δοκιμής αντοχής και στεγανότητας. Ως εκ τούτου, στην έκθεση επισημαινόταν ότι η εγκατάσταση δεν έπρεπε να επανατροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και αξιολογηθεί συνολικά η ασφαλής λειτουργία των λεβητοστασίων.Νέα δεδομένα προέκυψαν μετά την αυτοψία και τους ελέγχους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο εξέτασε τις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.Η τεχνική διερεύνηση ανέδειξε ζητήματα, που αφορούν την κατάσταση των εγκαταστάσεων και την ανάγκη αποκατάστασης αποκλίσεων από τις εγκεκριμένες μελέτες.Όπως επισημαίνεται, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην αναζήτηση της αιτίας μιας οσμής αλλά αφορά και την επαλήθευση ότι οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και φυσικού αερίου είναι κατάλληλες για χρήση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Η ανάγκη για πρόσθετους ελέγχους και εργασίες αποκατάστασης είναι ο λόγος για τον οποίο η επιστροφή των μαθητών δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, ακόμη και αν δεν καταγράφεται πλέον η επίμαχη οσμή. Παράλληλα, παραμένει σημαντικό να διευκρινιστεί η προέλευση του περιστατικού, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναστάτωση της σχολικής κοινότητας.Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν είναι τι προκάλεσε την οσμή που έγινε αντιληπτή στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται μεκαι στεγανοποίησης στην οροφή του κτηρίου.Όπως είπε, κατά τη διάρκεια τέτοιων εργασιών χρησιμοποιούνται υλικά και ουσίες που ενδέχεται να δημιουργήσουν οσμές οι οποίες θυμίζουν εκείνες του αερίου. Μεταξύ των πιθανών πηγών, που ανέφερε ήταν το προπάνιο που χρησιμοποιείται σε εργασίες συγκόλλησης, καθώς και υλικά μόνωσης που θερμαίνονται κατά την εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, προβλέπονταιστην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων με ειδικό όχημα, που διαθέτει εξοπλισμό εντοπισμού μεθανίου σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα για την πιθανή παρουσία αερίου και να αποκλειστούν εναλλακτικές πηγές του προβλήματος.



Πότε αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία Η επιστροφή των μαθητών εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ελέγχων και των τεχνικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες. Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι, μετά την ολοκλήρωση των πρόσθετων ελέγχων και την εναρμόνιση των μελετών με την πραγματική κατάσταση των εγκαταστάσεων, προτίθεται να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο προς το τέλος της εβδομάδας, με στόχο να εξεταστεί η επαναλειτουργία του συγκροτήματος.



Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των σχολείων προϋποθέτει να έχουν αντιμετωπιστεί τα ζητήματα που καταγράφηκαν, να έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να υπάρχουν επαρκείς τεχνικές εγγυήσεις για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Μέχρι να αποσαφηνιστούν οι όροι επαναλειτουργίας, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται εξ αποστάσεως.



Παρεμβάσεις σε ένα σχολικό συγκρότημα σχεδόν 50 ετών Η υπόθεση της Γκράβας επαναφέρει στο προσκήνιο το ευρύτερο ζήτημα της συντήρησης των σχολικών κτηρίων και της συστηματικής επιθεώρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους.



Επισημαίνεται, ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1977 και στεγάζει 14 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, η μετάβαση από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο πραγματοποιήθηκε το 2003, ενώ σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης με προϋπολογισμό περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις στη μόνωση της οροφής και των προσόψεων, καθώς και αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης και αντικατάστασης στοιχείων των εγκαταστάσεων, με βάση τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους.



Σύμφωνα με τον δήμαρχο, εξετάζονται επίσης, σε συνεργασία με τις Κτιριακές Υποδομές και την Περιφέρεια, εναλλακτικές λύσεις για τη θέρμανση των σχολείων, μεταξύ των οποίων η εγκατάσταση συστημάτων αντλιών θερμότητας. Η επιλογή οποιουδήποτε νέου συστήματος, ωστόσο, προϋποθέτει τεχνική αξιολόγηση, σχεδιασμό και τις απαραίτητες εργασίες, ώστε να διασφαλιστεί η καταλληλότητά του για ένα τόσο μεγάλο σχολικό συγκρότημα. Η ενεργειακή αναβάθμιση, από μόνη της, δεν υποκαθιστά την ανάγκη για ξεχωριστούς ελέγχους και πιστοποιήσεις των εγκαταστάσεων, που σχετίζονται με την ασφάλεια.