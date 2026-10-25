Άλλαξε η ώρα: Γυρίστε μια ώρα πίσω τους δείκτες των ρολογιών, τον Μάρτιο η επόμενη αλλαγή

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της