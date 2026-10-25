Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Άλλαξε η ώρα: Γυρίστε μια ώρα πίσω τους δείκτες των ρολογιών, τον Μάρτιο η επόμενη αλλαγή
Άλλαξε η ώρα: Γυρίστε μια ώρα πίσω τους δείκτες των ρολογιών, τον Μάρτιο η επόμενη αλλαγή
Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της
Έληξε η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας σύμφωνα με σχετική οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE.
Οι δείκτες των ρολογιών γύρισαν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.
Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».
Οι δείκτες των ρολογιών γύρισαν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.
Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα