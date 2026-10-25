Άλλαξε η ώρα: Γυρίστε μια ώρα πίσω τους δείκτες των ρολογιών, τον Μάρτιο η επόμενη αλλαγή
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Άλλαξε η ώρα: Γυρίστε μια ώρα πίσω τους δείκτες των ρολογιών, τον Μάρτιο η επόμενη αλλαγή

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της

Άλλαξε η ώρα: Γυρίστε μια ώρα πίσω τους δείκτες των ρολογιών, τον Μάρτιο η επόμενη αλλαγή
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Έληξε η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας σύμφωνα με σχετική οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE.

Οι δείκτες των ρολογιών γύρισαν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».
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