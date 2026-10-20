Θεσσαλονίκη: Κλείνουν προσωρινά πέντε σταθμοί του μετρό την Τετάρτη 21/10
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν προσωρινά πέντε σταθμοί του μετρό την Τετάρτη 21/10

Ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν προσωρινά πέντε σταθμοί του μετρό την Τετάρτη 21/10
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Προσωρινή αναστολή λειτουργίας πέντε σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη 21/10, από τις 09:00, ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η Thema.

Ειδικότερα, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας τους, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Για την περαιτέρω ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις, όπως ενημερώνει η Thema.
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