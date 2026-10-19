«Πίστευε ότι θα πεθάνει και δεν θα μας ειδοποιήσουν»: Ξεσπούν οι γονείς του 12χρονου που ξυλοκοπήθηκε από πέντε ανήλικους στη Θεσσαλονίκη
«Πίστευε ότι θα πεθάνει και δεν θα μας ειδοποιήσουν»: Ξεσπούν οι γονείς του 12χρονου που ξυλοκοπήθηκε από πέντε ανήλικους στη Θεσσαλονίκη
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την ώρα που βρίσκονταν στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης
Τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε ο 12χρονος γιος τους από παρέα πέντε ατόμων, την ώρα που βρίσκονταν στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, περιέγραψαν στο protothema.gr οι γονείς του ανήλικου.
Οι γονείς του θύματος είπαν στο protothema.gr, πως ο 12χρονος είχε βγει το απόγευμα του Σαββάτου βόλτα με έναν φίλο του και πήγαν έως το γήπεδο προκειμένου να παίξουν μπάλα. Εκεί, η παρέα των πέντε ατόμων άρχισε να τον κοροϊδεύει και να βρίζει τους γονείς του, και όταν το παιδί ζήτησε να σταματήσουν, τότε τον ξυλοκόπησαν άγρια. Ήταν τέτοια η μανία τους μάλιστα, που τον έσπρωξαν δυνατά πάνω στην καγκελόπορτα του γηπέδου, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει στο κεφάλι, ενώ ούτε τότε σταμάτησαν να τον χτυπούν.
«Τον χτυπούσαν πέντε άτομα με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα του. Το παιδί μου ήταν κάτω και τον χτυπούσαν παντού. Δεν τους έκανε τίποτα. Ο γιος μου καθόταν με τον φίλο του και άρχισαν ξαφνικά να τον κοροϊδεύουν και να βρίζουν τους γονείς του. Μάλιστα, ο γιος μου είπε στον φίλο του να φύγουν, γιατί αυτοί μάλλον ψάχνονταν για φασαρία. Μόλις γύρισαν να φύγουν, πήγαν πίσω από τον γιο μου, τον έσπρωξαν για να πέσει στα κάγκελα και τον ξυλοκόπησαν. Τον χτύπησαν τόσο πολύ που από το Σάββατο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε πότε θα βγει», αναφέρει η μητέρα του.
«Τρόμαξε πάρα πολύ. Όσο τον χτυπούσαν φοβόταν ότι θα πεθάνει και δεν θα μπορεί να ειδοποιήσει τους γονείς του. Μας είπε ότι, όταν βγει από το νοσοκομείο, φοβάται πώς θα μπορέσει να κυκλοφορήσει έξω χωρίς να τον ξαναχτυπήσουν. Τους δύο τους γνώριζε εξ όψεως από το σχολείο και είναι συνομήλικοί του», προσθέτει και ξεκαθαρίζει πως είναι αποφασισμένοι με τον σύζυγό της να τρέξουν την ποινική διαδικασία για να τιμωρηθούν οι δράστες.
Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος έτρεξε για να βοηθήσει τον γιο του μόλις τον κάλεσε στο τηλέφωνο και ήταν ο άνθρωπος που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ανέφερε στο protothema.gr ότι ο γιος τους νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
«Του επιτέθηκαν πέντε ανήλικα παιδιά που έβριζαν τους γονείς του και όταν ζήτησε τον λόγο και γύρισε την πλάτη, τότε τον χτύπησαν από πίσω, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπάνε με κλωτσιές και μπουνιές. Όταν σηκώθηκε, τον ξανάριξαν και χτύπησε πάνω στην καγκελόπορτα στην είσοδο του γηπέδου. Ευτυχώς βρήκε τρόπο και με κάλεσε στο τηλέφωνο. Μου είπε "μπαμπά είμαι στο γήπεδο και γίνεται φασαρία, με έχουν περικυκλώσει πολλά άτομα, δεν μπορώ να φύγω". Έφτασα σε πέντε λεπτά και τον βρήκα πεσμένο να κλαίει με δέκα άτομα από πάνω του. Ενδεχομένως ανάμεσά τους να ήταν και οι πέντε που τον χτύπησαν. Είχε σημάδια στον σβέρκο, στα πόδια κ.λπ.», αναφέρει.
Ο πατέρας του ανήλικου επισημαίνει ότι το παιδί του είναι τρομαγμένο και θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη. «Φοβάται να βγει έξω μήπως τον ξαναχτυπήσουν. Φοβόμαστε μήπως γίνει τίποτα χειρότερο. Δεν ξέρω αν προηγήθηκε κάτι στο σχολείο, αλλά δεν γίνεται πέντε άτομα να ξυλοκοπούν ένα παιδί και άλλοι τόσοι να είναι θεατές», καταλήγει.
Οι γονείς του θύματος είπαν στο protothema.gr, πως ο 12χρονος είχε βγει το απόγευμα του Σαββάτου βόλτα με έναν φίλο του και πήγαν έως το γήπεδο προκειμένου να παίξουν μπάλα. Εκεί, η παρέα των πέντε ατόμων άρχισε να τον κοροϊδεύει και να βρίζει τους γονείς του, και όταν το παιδί ζήτησε να σταματήσουν, τότε τον ξυλοκόπησαν άγρια. Ήταν τέτοια η μανία τους μάλιστα, που τον έσπρωξαν δυνατά πάνω στην καγκελόπορτα του γηπέδου, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει στο κεφάλι, ενώ ούτε τότε σταμάτησαν να τον χτυπούν.
«Τον χτυπούσαν πέντε άτομα με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα του. Το παιδί μου ήταν κάτω και τον χτυπούσαν παντού. Δεν τους έκανε τίποτα. Ο γιος μου καθόταν με τον φίλο του και άρχισαν ξαφνικά να τον κοροϊδεύουν και να βρίζουν τους γονείς του. Μάλιστα, ο γιος μου είπε στον φίλο του να φύγουν, γιατί αυτοί μάλλον ψάχνονταν για φασαρία. Μόλις γύρισαν να φύγουν, πήγαν πίσω από τον γιο μου, τον έσπρωξαν για να πέσει στα κάγκελα και τον ξυλοκόπησαν. Τον χτύπησαν τόσο πολύ που από το Σάββατο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε πότε θα βγει», αναφέρει η μητέρα του.
«Τρόμαξε πάρα πολύ. Όσο τον χτυπούσαν φοβόταν ότι θα πεθάνει και δεν θα μπορεί να ειδοποιήσει τους γονείς του. Μας είπε ότι, όταν βγει από το νοσοκομείο, φοβάται πώς θα μπορέσει να κυκλοφορήσει έξω χωρίς να τον ξαναχτυπήσουν. Τους δύο τους γνώριζε εξ όψεως από το σχολείο και είναι συνομήλικοί του», προσθέτει και ξεκαθαρίζει πως είναι αποφασισμένοι με τον σύζυγό της να τρέξουν την ποινική διαδικασία για να τιμωρηθούν οι δράστες.
Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος έτρεξε για να βοηθήσει τον γιο του μόλις τον κάλεσε στο τηλέφωνο και ήταν ο άνθρωπος που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ανέφερε στο protothema.gr ότι ο γιος τους νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
«Με έχουν περικυκλώσει, δεν μπορώ να φύγω»
«Του επιτέθηκαν πέντε ανήλικα παιδιά που έβριζαν τους γονείς του και όταν ζήτησε τον λόγο και γύρισε την πλάτη, τότε τον χτύπησαν από πίσω, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπάνε με κλωτσιές και μπουνιές. Όταν σηκώθηκε, τον ξανάριξαν και χτύπησε πάνω στην καγκελόπορτα στην είσοδο του γηπέδου. Ευτυχώς βρήκε τρόπο και με κάλεσε στο τηλέφωνο. Μου είπε "μπαμπά είμαι στο γήπεδο και γίνεται φασαρία, με έχουν περικυκλώσει πολλά άτομα, δεν μπορώ να φύγω". Έφτασα σε πέντε λεπτά και τον βρήκα πεσμένο να κλαίει με δέκα άτομα από πάνω του. Ενδεχομένως ανάμεσά τους να ήταν και οι πέντε που τον χτύπησαν. Είχε σημάδια στον σβέρκο, στα πόδια κ.λπ.», αναφέρει.
Ο πατέρας του ανήλικου επισημαίνει ότι το παιδί του είναι τρομαγμένο και θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη. «Φοβάται να βγει έξω μήπως τον ξαναχτυπήσουν. Φοβόμαστε μήπως γίνει τίποτα χειρότερο. Δεν ξέρω αν προηγήθηκε κάτι στο σχολείο, αλλά δεν γίνεται πέντε άτομα να ξυλοκοπούν ένα παιδί και άλλοι τόσοι να είναι θεατές», καταλήγει.
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